Dolly Parton: il vaccino anti Covid Moderna finanziato dall'attrice e cantante

Il vaccino anti Covid della biotech americana Moderna è anche merito di Dolly Parton: la cantante e attrice ha donato 800mila sterline, pari a circa un milione di dollari, quando un suo amico le ha detto che lo studio della azienda di Cambridge nel Massachusetts era a buon punto.

Lunedì 6 novembre 2020 Moderna ha annunciato di aver trovato un vaccino Anti Covid-19 efficiente al 94,5%, il 4,5% in più rispetto a quello di Pfizer. Moderna è un'azienda di biotech americana finanziata con circa un miliardo di dollari dal governo USA, mentre per la ricerca del vaccino ci sono state numerose donazioni da parte dei privati. Lo scorso aprile Dolly Parton ha donato 800.000 sterline alla ricerca dopo che il suo amico, il dottor Naji Abumrad del Vanderbilt Institute for Infection, Immunology and Inflammation presso la Vanderbilt University nel Tennessee le aveva detto che stavano facendo "progressi entusiasmanti".

Dolly Parton non ha commentato la notizia nonostante i suoi rappresentanti siano stati contattati dal quotidiano The Guardian. I soldi donati dalla cantante country sono serviti a sostenere studi paralleli alla ricerca del vaccino come quello del plasma convalescente: la parte liquida del sangue prelevato da volontari che sono guariti dal Covid-19 e iniettato a pazienti infetti.

Il fondo di ricerca di Dolly Parton per il Covid-19 è l'ultimo esempio della ben nota filantropia della cantante. Famosissima nei paesi anglofoni è la Dolly Parton's Imagination Library che regala libri gratuiti ai bambini dalla nascita fino ai cinque anni.

Dolly Parton in un'intervista a Oprah Winfrey ha detto che non ha mai avuto figli "perché credo che Dio non abbia voluto che io avessi figli in modo che i figli di tutti potessero essere i miei, così ho potuto fare cose come la Biblioteca dell'Immaginazione".