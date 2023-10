Naruto: Shippuden, la splendida figure di Minato è scesa di prezzo su Amazon, e i fan ringraziano

Avete capito bene, una figure ispirata al personaggio di Namikaze Minato, direttamente da Naruto: Shippuden, è attualmente scesa di prezzo su Amazon. Sul sito potete trovarla a 27,80€, con uno sconto del 25% sul prezzo indicato. Se fan del ninja leggendario in questione, o anche semplicemente del mondo narrativo da cui proviene, e volete maggiori informazioni per un eventuale acquisto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Nel dettaglio, almeno in base a quanto riportato su Amazon, stiamo parlando di una figure, dal mondo di Naruto, di Minato targata Banpresto: "realizzata in PVC progettata e modellata a mano". Sul sito viene, inoltre, specificato che la statuina "arriva nella sua scatola sigillata", e che si tratta di un "prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, il prodotto arriva nella sua scatola; supporto base incluso".

Chi è Namikaze Minato e perché è così fondamentale all'interno di Naruto: Shippuden?

Namikaze Minato, noto anche come il Quarto Hokage, è un personaggio centrale all'interno della serie anime e manga Naruto e Naruto: Shippuden create da Masashi Kishimoto. La sua importanza nella storia si deve a diversi fattori che influenzano profondamente il mondo del ninja biondino: la sua storia come Hokage in termini di coraggio e scelte per proteggere il Villaggio della Foglia, il fatto che abbia sviluppato una delle tecniche più potenti e iconiche di Naruto, la "Tecnica del Dio Volante del Tuono" (Flying Raijin Jutsu), che gli permette di teletrasportarsi istantaneamente da un punto all'altro utilizzando sigilli speciali. Questa abilità lo rende estremamente pericoloso in combattimento e lo ha reso famoso in ogni dove.

Naruto: 10 cose che (forse) non sapete sul mondo del ninja di Konoha

Ma soprattutto, il profondo legame familiare con lo stesso Naruto, essendo suo padre e colui che ne cambierà per sempre la sorte fin dal momento della sua stessa nascita.

Se fan di Naruto: Shippuden e del suo mondo, allora non potete non sfruttare uno sconto del genere, per una figure molto interessante come questa.