Naruto: per i fan di Kakashi una action figure in offerta su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile, in offerta, l'action figure di Kakashi, ninja leggendario proveniente dal mondo di Naruto. Sul sito potete trovarla a 29,48€, con uno sconto del 19% sul prezzo che aveva in precedenza.

Nel dettaglio, si tratta di una figure Naruto di Kakashi snodabile e da collezione. Targata Bandai e realizzata in plastica, oltre a riprodurre i dettagli che da sempre identificano questo famoso ninja, la statua lo accompagna con una manciata di accessori (come la lama di Zabusa e altri elementi intercambiabili).

Perché il personaggio di Kakashi è iconico nel mondo di Naruto e fuori?

Il personaggio di Kakashi Hatake è fondamentale nella serie anime e manga di Naruto, creata da Masashi Kishimoto. La sua importanza è evidente per diversi motivi, con un impatto sull'immaginario popolare significativo. Per comprendere pienamente l'importanza di questo protagonista dobbiamo esaminare la personalità e la storia che lo distingue da tutti gli altri.

Kakashi è noto per essere uno dei ninja più potenti di Konoha. La sua abilità principale è lo "Sharingan", un occhio ereditario che consente di copiare e apprendere rapidamente le tecniche degli avversari. Questo gli conferisce una grande versatilità in combattimento e lo rende un avversario temibile. La sua fama come "Ninja Copia" è leggendaria e ha contribuito a rafforzarne l'importanza. Inoltre, è stato il mentore di due dei personaggi principali della serie, Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. L'influenza su di loro è fondamentale in relazione allo sviluppo che vivranno come ninja e come individui. Kakashi gli ha insegnato importanti lezioni sulla forza, la lealtà, la determinazione e il sacrificio.

La storia personale di questo ninja è segnata da una tragedia personale. Ha perso il suo migliore amico, Obito Uchiha, durante una missione, generando un trauma che ha contribuito a modellarne la personalità e le convinzioni.

Se anche voi siete fan di Naruto, allora non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di recuperare una figure del genere, specialmente a un prezzo scontato.