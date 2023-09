Naruto: se alla ricerca di una figure a tema Itachi Uchiha, ci pensa Amazon con una buona offerta

Su Amazon è possibile recuperare una figure di Itachi Uchiha, da Naruto, a un prezzo scontato. Attualmente parlando il suo prezzo sul sito è di 76,92€, con uno sconto del 18% sul prezzo che aveva precedentemente. Se interessati passate dal box seguente, in cui troverete tutti i dettagli.

Nello specifico si tratta di una figure di Itachi Uchiha targata Banpresto, ritraente il celebre ninja seduto su un trono che riporta i simboli stessi del suo clan di nascita. L'intera statua è realizzata in PVC e misura 8 x 8 x 10 cm, con un peso di 350 grammi.

Perché Itachi Uchiha è così famoso nella community di Naruto?

Itachi Uchiha è uno dei personaggi più iconici e complessi all'interno dell'universo di Naruto, ed è famoso per diverse ragioni. La sua storia si origina nel prestigioso Clan Uchiha, una delle famiglie ninja più potenti e rispettate nella serie, noto per le sue abilità con il Sharingan, un potente dōjutsu (occhio del ninja) che permetteva di copiare le tecniche degli avversari, percepire il chakra, e persino controllare le menti altrui. Tuttavia, a causa della crescente instabilità del clan e della minaccia che rappresentava, Itachi fu incaricato di una missione segreta: sterminarne tutti i membri ad eccezione del fratello minore Sasuke. La storia di questo ninja è avvolta da un alone di mistero e intrighi. Per gran parte della serie, i suoi veri obiettivi e le motivazioni sono sconosciuti. Questo ha generato un'aura di suspense intorno al personaggio, spingendo i fan a cercare di scoprire cosa si celava dietro alle sue azioni passate e presenti.

Itachi è noto per essere uno dei ninja più potenti del mondo di Naruto. Le sue abilità con lo Sharingan sono straordinarie, e in particolare il suo Mangekyō Sharingan gli consente di utilizzare tecniche potenti come l'Amaterasu e il Tsukuyomi. Inoltre, ha sviluppato il Susanoo, una delle tre tecniche leggendarie dello Sharingan.

Naruto: 10 cose che (forse) non sapete sul mondo del ninja di Konoha

Cos'aspettate, quindi, a recuperare la figure di un personaggio così impattante nel mondo di Naruto? Non lasciatevi sfuggire un'occasione come questa.