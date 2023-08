Naruto: l’incredibile action figure del ninja biondo è scesa di prezzo su Amazon

Su Amazon la statuina di Naruto è attualmente in offerta; cosa state aspettando a recuperarla a un prezzo come questo?

Su Amazon è attualmente disponibile, a un prezzo da non sottovalutare affatto, la statuina che ricostruisce le fattezze di Naruto nella serie Shippuden. Sul sito potete trovarla a 24,42€, attualmente parlando, con uno sconto del 19% sul prezzo base. Se interessati, passate dal box qui sotto.

Nel dettaglio, si tratta di un action figure di Naruto, targata SFC Super Figure Collection/ABYstyle Studio, che ritrae il ninja in una posizione di attacco, aumentando il dinamismo generale della sua posa.

Naruto: 10 cose che (forse) non sapete sul mondo del ninja di Konoha

Non perdete l'occasione di acquistare un'action figure da collezione come questa, a un prezzo così ribassato. Se fan di Naruto può essere sia il regalo perfetto per un'occasione speciale, che l'oggetto da collezione mancante nella vostra collezione dedicata al mondo creato da Masashi Kishimoto.