Narnia - Il nipote del mago: le immagini dal set confermano un rumor insistente sul film di Greta Gerwig

Le riprese di Narnia: Il nipote del mago sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito e le prime immagini dal set offrono un'anteprima dei giovani protagonisti scelti da Greta Gerwig. Nelle foto, la regista appare in compagnia degli interpreti di Digory Kirke e Polly Plummer, personaggi centrali della storia scritta da C.S. Lewis. Potete guardare le nuove foto di seguito.

Un adattamento con cambiamenti temporali significativi

Il film, prodotto da Netflix, porta sullo schermo il primo capitolo cronologico della saga di Narnia, in cui due ragazzi finiscono per liberare accidentalmente la Strega Bianca a Londra. Le foto confermano una modifica sostanziale rispetto all'opera originale: l'ambientazione non sarà più la Londra vittoriana di fine Ottocento, ma gli anni '50. Questo spostamento temporale potrebbe avere conseguenze interessanti sulla continuità della saga, specialmente considerando che Il leone, la strega e l'armadio era ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gli attori che interpretano Digory e Polly non sono stati ancora identificati e sembrano volti nuovi nel panorama cinematografico. Il resto del cast, invece, è già noto: Emma Mackey sarà la Strega Bianca, Daniel Craig interpreterà lo zio Andrew, mentre Carey Mulligan avrà un ruolo ancora segreto. A prestare la voce ad Aslan sarà Meryl Streep.

Parlando del progetto, Gerwig ha dichiarato di avere un legame personale con i libri di Narnia, letti e amati fin dall'infanzia. "C'è una qualità onirica ed euforica nella scrittura di Lewis", ha spiegato. "Sono mondi che mescolano folklore, fiabe e tradizioni diverse, creando un universo dove tutto sembra possibile".

Narnia: Il nipote del mago arriverà al cinema e su Netflix a novembre del prossimo anno. Con un cambio d'epoca e un cast che unisce giovani esordienti e star affermate, il film promette di dare una nuova vita a un classico amato da generazioni.