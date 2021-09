Narcos: Messico 3, un teaser svela la data di uscita su Netflix

Narcos: Messico 3 ha ora una data di uscita: un teaser condiviso da Netflix svela infatti che il 5 novembre sarà disponibile in streaming l'ultimo capitolo della storia.

Per ora i responsabili della piattaforma di streaming non hanno svelato se verrà realizzato un nuovo spinoff ambientato in un'altra nazione, come era stato inizialmente pensato.

La nuova stagione di Narcos: Mexico sarà ambientata negli anni '90, quando gli affari legati al narcotraffico assumono una dimensione globale. Le puntate mostreranno cosa accade dopo l'arresto di Félix Gallardo (Diego Luna).

Nel cast ci saranno Benito Antonio Martinex Ocasio, conosciuto con il nome d'arte di Bad Bunny, nel ruolo di Arturo "Kitty" Paez, un membro della gang dei Narco Juniors, guidata da Ramon Arellano Felix chiamata e composta da ragazzini ricchi e con degli importanti legami nella società che si dedicano a una vita all'insegna di soldi, droghe e violenza.

Tra gli interpreti anche Luis Gerardo Méndez nei panni di un poliziotto con un dilemma morale, Alberto Guerra che sarà il narcotrafficante indipendente Ismael "El Mayo" Zambada-An, Luisa Rubino nei panni della giovane giornalista piena di ideali Andrea Nunez, Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa.

Wagner Moura, interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie, sarà impegnato come regista di due puntate di Narcos: Mexico.

Lo showrunner Eric Newman, invece, abbandonerà il ruolo di showrunner e passerà il testimone al co-creatore del progetto Carlos Bernard. Il filmmaker ha annunciato: "Sono grato per i miei cinque anni alla guida di Narcos e Narcos: Mexico e sono immensamente orgoglioso di quello che ha ottenuto questo team spettacolare. Carlos Bernard è la prima persona a cui ho parlato di questo progetto, oltre 10 anni fa, e sono estremamente felice nel lasciare la guida della terza stagione di Narcos: Mexico nelle sue mani capaci".

