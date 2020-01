Narcos: Messico 2: il trailer della nuova stagione in arrivo su Netflix

Violenza, soldi e cocaina a fiumi nel trailer italiano di Narcos: Messico 2, la nuova stagione che vedrà ancora Diego Luna tra i protagonisti, in arrivo su Netflix a febbraio.

Il trailer di Narcos: Messico 2 non risparmia nulla in fatto di violenza, droga e strategia di guerra, possiamo solo immaginare, dunque, in che modo la situazione esploderà quando su Netflix arriverà la stagione completa, il prossimo 13 febbraio.

Al centro della nuova stagione ci sarà ancora una volta Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretato da Diego Luna,il leader del gruppo di narcotrafficanti di Guadalajara e fondatore del moderno spaccio di droga messicano, che dovrà però fare i conti con profonde spaccature che si stanno creando all'interno del suo clan. Rivedremo anche Scoot McNairy nella parte di Walt Breslin, un agente della DEA i cui metodi non sempre seguono le regole.

Nella seconda stagione di Narcos: Mexico a farla da padrone saranno i piani e la corruzione esistenti in entrambi i lati al confine che hanno portato a un pericoloso presente segnato dal fallimento della lotta contro il narcotraffico. Gli eventi saranno ambientati a metà degli anni '80 e il gruppo di Gallardo subisce delle divisioni a causa dei cambiamenti politici e sociali in corso all'interno dei confini messicani che fanno emergere la corruzione esistente. Lo sforzo americano di vendicare l'esecuzione di Kiki Camerana, inoltre, allontana ogni speranza di giustizia, alimentando la violenza.

Nel cast ci saranno anche Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel Rodarte, Jessie Garcia, Matt Biedel, Jesus Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, Jose Julian, Noé Hernandez e Nat Faxon.