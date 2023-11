Napoleon: il film di Ridley Scott ottiene la distribuzione in Cina

Napoleon, il nuovo film diretto da Ridley Scott, ha ottenuto un accordo per la distribuzione in Cina, da sempre un mercato molto utile per aumentare i propri incassi ai box office.

Il progetto dovrebbe infatti debuttare venerdì 1 dicembre nella nazione asiatica, come riportato da numerosi mezzi di comunicazione cinese.

Il debutto sul mercato cinese

Il film Napoleon, collaborazione tra Apple Original Films e Sony Pictures, sarà distribuito nelle sale americane il 22 novembre (in Italia il giorno dopo) e, successivamente sarà disponibile in streaming su Apple TV+.

In Cina il lungometraggio con star Joaquin Phoenix sarà distribuito anche in formato Imax, cercando di ottenere il miglior incasso possibile.

Napoleon: il poster cinese della versione IMAX

I dettagli del film

Il film storico racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott.

Napoleon ripercorre l'inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.