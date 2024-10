Napoleon Dynamite 2, Efren Ramirez alimenta le ipotesi di un sequel: "La porta è sempre aperta"

Napoleon Dynamite potrebbe avere un sequel: la commedia arrivata nelle sale nel 2004 è diventata nel corso degli anni un cult e la storia potrebbe non essersi conclusa.

Efren Ramirez, intervistato da ComicBook, ha infatti svelato che il cast sarebbe interessato a un ritorno sul set.

Un possibile sequel

L'attore ha avuto la parte di Pedro Sanchez in Napoleon Dynamite e, commentando l'ipotesi della produzione di un sequel, ha dichiarato: "La porta non è chiusa". Efren Ramirez ha aggiunto: "Tutti vogliono un sequel. E posso dirlo, c'è la possibilità che venga realizzato".

Efren e Heder nel film

L'attore ha proseguito sottolineando: "C'è ancora qualcosa in più da raccontare con questi personaggi. Quando si ha una storia realmente buona, che si tratti di un prequel o di un sequel, puoi realmente esplorare in profondità questi personaggi e la situazione in cui si troveranno, da dove vengono, o cosa li ha portati a essere dove sono".

Recensione Napoleon Dynamite (2004)

Jon Heder era il protagonista del film diretto da Jared Hess e nel cast c'erano anche Tina Majorino, Aaron Ruell, e Jon Ries.

La storia seguiva Napoleon, Pedro e Deb mentre cercano di far eleggere Pedro come presidente della loro classe.

Le recenti dichiarazioni su Napoleon Dynamite 2

Heder aveva già in precedenza confermato che non si poteva escludere la realizzazione di Napoleon Dynamite 2, svelando: "Non penso che la storia si sia chiusa per sempre. Penso onestamente che ci sarà ancora qualcosa, che si tratti di un sequel, di uno show televisivo, o di un'altra serie animata".

L'attore aveva inoltre suggerito che la storia potesse essere ambientata nel presente, mostrando i protagonisti ormai quarantenni e alle prese con problemi da adulti, magari con Napoleon mentre cerca di riconquistare Deb, salvare zio Rico dalla prigione o impegnato a gestire altri problemi con gli altri personaggi.