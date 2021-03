Naomie Harris nella serie Showtime L'uomo che cadde sulla terra

La candidata all'Oscar Naomie Harris affiancherà Chiwetel Ejiofor nella serie Showtime The Man Who Fell to Earth, adattamento del romanzo di Walter Tevis L'uomo che cadde sulla Terra.

In The Man Who Fell to Earth, Naomie Harris interpreterà "una brillante scienziata e ingegnere che deve sconfiggere i propri demoni nel tentativo di salvare due mondi", come svela Hollywood Reporter.

La serie Showtime, ispirata al romanzo di Walter Tevis portato al cinema nel 1976 in un film con David Bowie, racconterà la storia di una creatura extraterrestre (Chiwetel Ejiofor) che arriva sulla Terra in un momento di svolta per l'evoluzione umana e deve affrontare il proprio passato per determinare il nostro futuro.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet saranno co-autori e produttori esecutivi del progetto insieme a John Hlavin. Kurtzman dirigerà veri episodi della serie che verrà girata a Londra nei prossimi mesi e arriverà su Showtime nel 2022.

"Lavorare con un'attrice del calibro di Naomie è un sogno assoluto", hanno detto Kurtzman, Lumet e Hlavin in una dichiarazione. "La sua forza, la sua complessità e le sue audaci scelte artistiche sono un'ispirazione. Non potremmo essere più entusiasti di averla a bordo."

Prossimamente ritroveremo Naomie Harris in Venom: Let There Be Carnage e in No Time to Die, dove tornerà nel ruolo di Moneypenny.