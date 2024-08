James Bond, Naomie Harris all'oscuro sul futuro del franchise: "Preferisco non fare gaffe"

Naomie Harris è stata ospite del The Jess Cagle Show e ha parlato anche del franchise di James Bond, nel quale ha recitato dal 2012 sino al 2021 nel ruolo di Eve Moneypenny. L'attrice londinese non ha potuto fornire indicazioni sul futuro di Bond.

Nel prossimo film ci sarà un cambio della guardia dopo l'addio di Daniel Craig ma non è stato ancora ufficializzato il nome del suo successore. I produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson stanno valutando tutte le opzioni.

Addio alla saga

"Non so cosa succederà in futuro. Non so in che direzione stanno andando. Non ho assolutamente idea e sono così contenta di non saperne nulla, altrimenti rischierei di fare qualche gaffe quindi nessuno mi dice nulla" ha ammesso Harris.

Ralph Fiennes e Naomie Harris in una scena di No Time to Die

L'attrice ha interpretato Moneypenny in Skyfall (2012), Spectre (2015) e No Time to Die (2021), e ha confessato che il personaggio le mancherà molto:"In quanto attrice, in questa professione sei sempre un po' una gitana che va in giro costantemente da sola. Per la prima volta, ho avuto un senso di continuità tornando nello stesso posto a lavorare ai Pinewood Studios. Lavorare con lo stesso team è una sensazione bellissima, quindi sì, mi sento un po' persa senza, devo essere onesta".

Daniel Craig ha lasciato il ruolo di James Bond e ha dichiarato di non voler tornare indietro ma di avere il desiderio di andare avanti, definendo la sua uscita di scena come il miglior modo per concludere il proprio percorso nel franchise.

Barbara Broccoli ha ringraziato Daniel Craig per quello che ha dato alla saga:"Ci ha dato la possibilità di esplorare la vita emotiva del personaggio e il mondo era pronto per questo. Penso che i film con lui riflettano il loro tempo e davanti a noi c'è una grande strada per reinventare il prossimo capitolo".