Naomie Harris: "Sono stata palpeggiata da una grande star durante un'audizione. Nessuno ha detto niente"

La star della saga di James Bond, Naomie Harris, ha rivelato una drammatica esperienza durante un'audizione in cui è stata palpeggiata da una celebre star senza che nessuno dicesse niente per difenderla.

Cannes 2017: uno scatto di Naomie Harris sul red carpet inaugurale

In un'intervista con il magazine You, l'attrice inglese ha rivelato di aver subito la molestia da una star molto famosa, rifiutando però di rivelare il nome dell'attore. Naomie Harris, interprete di Eve Moneypenny in No Time to Die, ha spiegato che l'attore le ha fatto scivolare la mano sulla gonna mentre stava leggendo per un ruolo.

"La cosa realmente scioccante è che il direttore del casting era lì e anche il regista e, naturalmente, nessuno ha detto nulla perché è un attore talmente famoso" ha spiegato la Harris, aggiungendo che questo è stato il suo unico incidente di questo tipo.

Naomie Harris e Time's Up a favore di nuove regole per le scene di sesso sul set

"Mi sento molto fortunata, visto quanto fosse diffuso questo tipo di comportamento. Ora le cose sono decisamente cambiate: ero in un progetto in cui c'è stato un incidente di questo tipo e non c'è stata alcuna esitazione... L'autore della molestia è stato immediatamente rimosso".