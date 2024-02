Naomi Watts, Tye Sheridan e Norman Reedus star del dramma psicologico The Housewife

Naomi Watts, Tye Sheridan, Michael Imperioli e Norman Reedus saranno i protagonisti del dramma psicologico The Housewife del regista esordiente Ben Shirinian. Neon darà il via alle vendite all'estero all'European Film Market di Berlino, che si terrà dal 15 al 21 febbraio.

Basato su una storia vera del 1964, The Housewife segue un giovane e determinato giornalista del New York Times (Sheridan) mentre rintraccia un potenziale ufficiale nazista che vive segretamente nel Queens. Ma quando fa amicizia con l'elegante e affascinante moglie del sospettato (Watts), la sua indagine diventa molto più complessa.

The Housewife

Robbie Brenner, Kevin McKeon e Lee Broda sono i produttori, insieme alla produttrice esecutiva Alyssa Hill, che ha anche scritto la sceneggiatura del film. CAA Media Finance rappresenta i diritti di vendita nazionali del film, che inizierà a essere girato a giugno. The Housewife segna il debutto alla regia di Shirinian. I suoi precedenti cortometraggi includono Lost in Motion, Lost in Motion 2 e Josef et Aimée.

Watts è rappresentata da Untitled Entertainment e CAA; Sheridan è rappresentata da Mosaic e WME; Imperioli è rappresentato da Anonymous Content e The Gersh Agency; Reedus è rappresentato da CAA e Linden Entertainment, mentre Shirinian è rappresentato da CAA.

Naomi Watts è protagonista insieme a Demi Moore della seconda stagione di Feud, Feud: Capote vs. The Swans. Norman Reedus è nel cast dello spin-off di The Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon.