Bill Murray e Naomi Watts star del film The Friend

Bill Murray e Naomi Watts saranno i protagonisti di The Friend, un film tratto dal bestseller scritto da Sigrid Nunez.

Il progetto è sviluppato da Scott McGehee e David Siegel e online è stato svelato il cast del progetto.

Il cast del film

Oltre a Naomi Watts e Bill Murray, tra gli interpreti di The Friend ci saranno infatti Sarah Pidgeon (Tiny Beautiful Things), Constance Wu (Crazy & Rich), Ann Dowd (The Handmaid's Tale) e Noma Dumezweni (The Watcher).

Al centro della trama c'è una scrittrice di New York alle prese con le conseguenze della morte inaspettata del suo mentore e amico di sempre. La donna deve inoltre affrontare le conseguenze della sua eredità letteraria, tre eccentriche ex mogli e un alano chiamato Apollo dal cuore spezzato.

The Watcher: Naomi Watts in una scena

Le riprese sono attualmente in corso a New York e nel team della produzione c'è anche Watts.

Scott McGehee e David Siegel, in precedenza, hanno scritto, diretto e prodotto Montana Story, con protagonisti Haley Lu Richardson e Owen Teague, e What Maisie Knew, con Julianne Moore e Alexander Skarsgard.