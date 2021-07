Chris Pratt: quella volta che sfidò Dave Bautista a wrestling (sotto effetto di sonniferi)

Ve li immaginate Chris Pratt e Dave Bautista combattere in un match di wrestling? Il protagonista di Guardiani della Galassia ha raccontato come una volta, dopo aver preso un sonnifero, abbia sfidato l'ex-campione WWE a un match di lotta libera via messaggio.

La guerra di domani: un'immagine di Chris Pratt

Ospite al The Late Show di James Corden durante il press tour del suo ultimo film, La Guerra di Domani (attualmente disponibile per la visione su Amazon Prime Video, Chris Pratt ha tirato fuori questo buffo aneddoto nato tutto da un effetto collaterale del sonnifero che prese una volta che non riusciva a prendere sonno.

"C'è stato un momento della mia vita in cui ho avuto bisogno di prendere di tanto in tanto dei sonniferi per riuscire ad addormentarmi" spiega l'interprete di Star-Lord "Ora non lo faccio più perché, beh, per questo motivo... A quanto pare avevo l'abitudine di mandare messaggi alle persone prima di addormentarmi, e il giorno dopo non ricordavo nulla, come in questo caso".

"La sera prima presi dell'Ambien, e il giorno dopo venne Dave e mi disse 'Hey amico, il messaggio che hai mandato ieri...' e io 'Quale messaggio?' e lui 'Non te lo ricordi? Ahahahahahah'" continua Pratt, imitando il collega "E quando se n'è andato ho dato un'occhiata al telefono e ho visto questo papiro di messaggio... Dicevo qualcosa tipo 'Dave, voglio lottare con te. Non c'è bisogno che lo sappia nessuno, ma penso di poterti tenere testa. Penso di poter combattere con te, fratello. Con le regole del wrestling collegiale, niente gomiti e ginocchia. Voglio sentire scorrere il potere!'".

"Ero davvero mortificato" conclude l'attore "Ero lì che pensavo 'Oddio, Dave mi farebbe fuori in un attimo' È decisamente il tipo più duro di Hollywood!".

Ma chissà se James Gunn non ci dia l'opportunità di vedere uno scontro "amichevole" tra Drax e Star-Lord nel terzo film di Guardiani della Galassia...