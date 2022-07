My policeman: il film con Harry Styles sarà in anteprima mondiale a Toronto 2022

Il film My Policeman, con protagonisti Harry Styles ed Emma Corrin, sarà presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto 2022.

Il film My Policeman, con star Harry Styles ed Emma Corrin avrà la sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2022, in programma dall'8 al 18 settembre.

La star della musica, negli ultimi anni molto attiva anche in campo cinematografico, farà tappa anche a Venezia per presentare alla Mostra del Cinema Don't Worry Darling.

My Policeman farà parte del programma dell'edizione 2022 del festival canadese che proporrà anche le première mondiali di Bros, The Woman King e Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts e la sceneggiatura è stata firmata da Ron Nyswaner.

Amazon ha annunciato che il debutto nelle sale cinematografiche avverrà il 21 ottobre e verrà poi distribuito su Prime Video il 4 novembre.

La star della musica Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay che nasconde la sua sessualità frequentando l'insegnante Marion, ruolo affidato a Emma Corrin. Tom ha inoltre una relazione segreta con Patrick, che lavora nel campo dell'arte, ma il suo matrimonio con Marion ha degli effetti su entrambi i legami.

La storia si svolge negli anni Cinquanta e Novanta e Linus Roache e Gina McKee interpretano le versioni "anziane" di Tom e Marion. I due protagonisti verranno mostrati mentre si occupano di Patrick (Rupert Everett), dopo che ha un ictus.