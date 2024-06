My Home My Destiny 2 anticipazioni 18 giugno: la proposta di Faruk allarma Emine, Cemile è infastidita

Nella puntata di My Home My Destiny 2 in onda su Canale 5 domani, martedì 18 giugno, Sultan rischierà di far arrabbiare Cemile mentre per Kibrit il primo giorno di scuola non è per niente semplice.

My Home My Destiny 2, dopo il ritorno in TV su Canale 5 - dove va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 - si prepara a sorprendere il suo pubblico nell'episodio di martedì 18 giugno 2024. Mentre Cemile si trova a dover schivare un "pretendente", Emine comincia a guardare Faruk con occhi diversi rispetto al passato. Altri invece dovranno fare i conti con i nuovi inizi non facili.

Nell'episodio in onda il 17 giugno, abbiamo ritrovato Zeynep (Demet Özdemir) alle prese con l'ansia prima di un importante colloquio di lavoro. La ragazza ha così deciso di consultare uno psicologo che l'aiuti a rimettere ordine nella sua vita e tra i suoi pensieri. Grazie alla prima seduta lei capisce di essere sinceramente innamorata di Mehdi ma di avere anche bisogno di tempo per se stessa. D'altronde in questo momento non soltanto dedica troppo tempo agli altri, ma vive addirittura in una casa che condivide con l'ex amante di suo marito.

Anticipazioni My Home My Destiny 2 del 18 giugno: Kibrit viene bullizzata a scuola

Kibrit è stata adottata da Zeynep e Mehdi e ora per lei è ora di cominciare una nuova vita. La ragazzina è pronta per dedicarsi finalmente alla scuola ma non immagina di dover affrontare una prova durissima proprio tra quei corridoi. I suoi compagni di classe, infatti, cominciano a prenderla in giro per l'età fin dal primo giorno.

Anche Cemile non sta affrontando una situazione facile. La colpa è tutta di Sultan che, delusa da sua figlia Emine, ha riversato sulla giovane tutti i suoi "progetti" sentimentali. Dispiaciuta perchè sua figlia ha spezzato il cuore di Nuh, la donna è convinta di riuscire a rimediare perchè è convinta che sia proprio Cemile quella giusta per lui. Peccato che la diretta interessata non la pensi così e sia, al contrario, piuttosto infastidita dal comportamento di Sultan.

Emine dal canto suo non è più così convinta di aver fatto bene a rifiutare la corte di Nuh perchè quanto Faruk le ha proposto l'ha lasciata dubbiosa e amareggiata. Sotto pressione per via di suo padre, che vuole sposi la figlia di una famiglia benestante, l'uomo ha confidato all'amata di avere un piano: comprerà per Emine un appartamento lussuoso in cui lei dovrà vivere da sola e in cui potranno incontrarsi ogni volta che lo desiderano. Emine però ha paura di finire relegata al ruolo dell'amante, mentre lei sogna di costruire una famiglia.