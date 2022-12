My Hero Academia: in arrivo il film live-action tratto dal manga

My Hero Academia, il famoso manga scritto e illustato da Kohei Horikoshi, diventerà un film live-action prodotto da Netflix e Legendary Entertainment.

Il progetto sarà diretto da Shinsuke Sato, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Joby Harold.

My Hero Academia ha come protagonisti degli studenti del liceo che vivono in un mondo in cui l'80% della popolazione della Terra possiede delle capacità speciali. Izuku Midoriya, un grande fan dei supereroi, non possiede però nessun potere e ha quasi rinunciato al suo sogno di iscriversi all'U.A. High School, dove vengono addestrati i futuri eroi. Dopo un incontro fortuito con il leggendario All Might, tuttavia, il giovane inizia un percorso che lo porterà a diventare il più grande degli eroi.

Il manga ha venduto oltre 65 milioni di copie e ha dato vita a un anime molto apprezzato in tutto il mondo.

My Hero Academia: la nuova serie animata che sta appassionando il mondo

Il film sarà distribuito nelle sale giapponesi da Toho e, per ora, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il progetto o il nome dei protagonisti.