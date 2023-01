My Hero Academia: finalmente disponibile su Crunchyroll la versione doppiata della serie

Le stagioni 1, 2 e 3 di My Hero Academia sono già disponibili per tutti gli abbonati Crunchyroll Premium e le stagioni successive arriveranno prossimamente.

My Hero Academia è uno dei più grandi fenomeni globali del decennio sia nel mondo manga che anime dopo anni di simulcast in contemporanea con il Giappone: Crunchyroll diventa al 100% la casa ufficiale della serie ospitando anche la versione doppiata dell'anime.

Le stagioni 1, 2 e 3 sono già disponibili da oggi sul servizio di streaming per tutti gli utenti Crunchyroll Premium e le stagioni 4 e 5 arriveranno prossimamente per completare la raccolta e permettere a tutti i fan, vecchi e nuovi, di vivere e rivivere tutta la storia di Deku & co. per la prima volta completa su una piattaforma di streaming in Italia!

My Hero Academia continua inoltre a farci compagnia tutte le settimane in questa stagione invernale con il simulcast della stagione 6. Crunchyroll è una piattaforma che connette i fan di anime e manga in oltre 200 paesi attraverso i contenuti e i titoli più amati. Oltre alla visione gratuita di titoli con pubblicità e all'opzione di abbonamento premium per accedere al catalogo completo delle serie, Crunchyroll parla alla community anime globale attraverso eventi, release cinematografiche, videogiochi, collezionabili e manga.

I fan degli anime possono accedere attraverso Crunchyroll al più vasto catalogo di titoli esistente, tradotti in molteplici lingue per i fan di tutto il mondo. Parte dell'offerta comprende ogni stagione una vasta lista di titoli in simulcast: attesissime novità disponibili immediatamente dopo la messa in onda giapponese.