Mussolini: Ultimo atto, stasera su La7 il film che racconta gli ultimi giorni del dittatore

Stasera su La7 alle 21:15, alla vigilia del 25 aprile, va in onda Mussolini: Ultimo atto, il film diretto nel 1974 da Carlo Lizzani che racconta gli ultimi giorni di vita del dittatore.

Primavera del 1945: con l'avanzata degli Alleati, le forze partigiane si diffondono in tutte le regioni dell'Italia settentrionale, mentre i tedeschi si ritirano verso Merano. Benito Mussolini (interpretato da Rod Steiger), mal consigliato dai suoi, rifiuta la mediazione del cardinale Schuster, non accetta le condizioni di resa e cerca di raggiungere la Valtellina da Milano.

Raggiunto dall'amante Claretta Petacci, l'ormai ex duce continua il viaggio in direzione della Svizzera scortato da una colonna di 200 soldati tedeschi. Vengono però intercettati da un gruppo di partigiani che accetta di lasciare proseguire i tedeschi a patto che vengano loro consegnati i gerarchi fascisti.

Scampato al primo posto di blocco perchè travestito da soldato, Mussolini viene però riconosciuto da altri partigiani a Dongo, sul lago di Como. Arrestato insieme alla Petacci, viene condotto in diverse prigioni improvvisate prima di trovare la morte per fucilazione, il 28 aprile 1945, per mano del colonnello Walter Audisio (secondo la versione ufficiale che venne all'epoca fornita dal P.C.I.).

Ancora su La7, in seconda serata subito dopo il film, andrà in onda Atlantide - Speciale M, la puntata che racconta la nascita del fascismo attraverso ricostruzioni e documenti dell'epoca, e grazie alle voci di Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea e Massimo Popolizio.