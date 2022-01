Murder Mystery 2: Mélanie Laurent e Mark Strong nel cast del sequel

Tra i nuovi arrivi nel cast di Murder Mystery 2, il sequel con star Adam Sandler e Jennifer Aniston, ci saranno anche Mélanie Laurent, Mark Strong e Jodie Turner-Smith.

La produzione del progetto targato Netflix ha infatti annunciato otto aggiunte alla lista degli interpreti e due ritorni rispetto al primo apitolo.

In Murder Mystery 2 Adeel Akhtar riprenderà la parte del Maharajah e John Kani sarà nuovamente il colonnello Ulenga. Tra le new entry ci saranno invece Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Zurin Villanueva e Annie Mumolo, co-sceneggiatrice e co-star di Barb and Star Go to Vista del Mar.

La regia della commedia è stata affidata a Jeremy Garelick (The Wedding Ringer), che sostituisce dietro la macchina da presa Kyle Newacheck e ha compiuto alcune modifiche allo script firmato da James Vanderbilt.

Il primo Murder Mystery segue Nick, un poliziotto di New York, e Audrey, sua moglie, mentre vanno in vacanza in Europa per rinvigorire il loro matrimonio quando un incontro casuale li porta entrambi a essere incastrati per l'omicidio di un anziano miliardario.

A settembre, TV Line ha riferito che il sequel sarebbe stato "un'altra avventura internazionale piena di intrighi e dirottamenti".

Murder Mystery 2 è il terzo film interpretato da Aniston e Sandler insieme dopo il primo capitolo e la commedia romantica del 2011 Mia moglie per finta.