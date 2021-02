Il Muppet Show: il nipote di Kermit in versione Baby Yoda nei divertenti poster mashup con le serie Disney+

Muppet Show è arrivata su Disney+ e, per celebrare l'arrivo di tutte le cinque stagioni della serie, online sono stati condivisi degli esilaranti poster ispirati agli altri show della piattaforma di streaming, come The Mandalorian. Le immagini mashup mostrano ad esempio il mashup con il mondo di Star Wars che diventa The Frogdalorian e che riporta la divertente frase "This is the yaaaay!", oltre a mostrare Robin, il nipote di Kermit, in versione Baby Yoda.

The Muppets Show: il poster ispirato a The Mandalorian

Disney+ ha inoltre realizzato una locandina ispirata a Elena, Diventerò Presidente con protagonista Pepe e altri personaggi di Muppet Show, mentre Dr. Teeth ed Electric Mayhem sono ritratti nel poster di High School Mayhem: The Series: The Musical: The Parody: The Podcast: The T-Shirt, e lo Chef Svedese è al centro dell'immagine ispirata a Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Considerando la popolarità del progetto prodotto da Marvel non può mancare un poster mashup con WandaVision in cui Gonzo e Camilla prendono il posto di Scarlet Witch e Visione e si dichiara: "Siamo una coppia strana!".

The Muppets Show: il poster ispirato a Diary of a Future President

The Muppets Show: il poster ispirato alla serie di High School Musical

The Muppets Show: il poster ispirato a Il Mondo secondo Jeff Goldblum

The Muppet Show: il poster ispirato a WandaVision

I fan dei Muppet iscritti a Disney+ possono ora vedere tutti e 120 gli episodi della serie originale, andati in onda tra il 1976 e il 1981. Con l'arrivo della serie originale in streaming su Disney+ i fan potranno anche godere appieno dell'operato di Jim Henson, scomparso nel 1990. Il creatore dei personaggi era infatti anche il marionettista e la voce di Kermit, Rowlf, Waldorf e il cuoco svedese.