Muore Caleb Carr, l'autore del bestseller L'alienista aveva 68 anni

Caleb Carr, il cui romanzo bestseller del 1994, L'alienista, ha reso l'autore celebre a livello internazionale grazie all'adattamento nell'omonima serie tv, è morto di cancro giovedì nella sua casa di Cherry Plains, New York. Aveva 68 anni. La sua morte è stata annunciata dal fratello Ethan Carr al New York Times.

Carr era nato il 2 agosto 1955 in una famiglia di New York perseguitata da violenze e abusi. Suo padre era Lucien Carr, un giornalista della Beat Generation condannato per omicidio colposo per l'uccisione nel 1944 del suo predatore sessuale d'infanzia. L'accoltellamento fatale, che ha fatto notizia e storia anche perché Jack Kerouac, amico di Lucien e compagno di studi alla Columbia University, lo ha aiutato a sbarazzarsi del coltello, è stato rappresentato nel film del 2013 Giovani ribelli - Kill Your Darlings con Daniel Radcliffe e Dane DeHaan.

The Alienist: il fascino del passato al servizio di un thriller psicologico convenzionale

The Alienist: Daniel Bruhl, Dakota Fanning e Luke Evans in una foto di scena

L'alienista e altre opere

Caleb Carr dirà in seguito che l'incidente, insieme all'abuso subito durante l'infanzia per mano del padre, ha generato un'ossessione per la violenza che durerà tutta la vita e che troverà voce creativa ne L'alienista. Il romanzo, molto apprezzato e popolare, era ambientato nella New York del XIX secolo ed era incentrato sui tentativi di uno psichiatra infantile, o "alienista" nel vocabolario dell'epoca, di risolvere una serie di omicidi legati alla prostituzione minorile.

Il passaparola pre-pubblicazione del libro fu tale che il produttore hollywoodiano Scott Rudin acquistò i diritti cinematografici per una cifra dichiarata di mezzo milione di dollari. La Paramount Pictures si unì presto al progetto ma il costoso adattamento cinematografico languì e alla fine venne messo da parte.

Più di dieci anni dopo, nel 2018, il romanzo viene adattato a serie televisiva, con Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning nei ruoli principali. Una seconda serie, basata sul sequel di Carr del 1997 The Angel of Darkness, andrà in onda su TNT nel 2020.

In totale, Carr ha scritto sette romanzi, tra cui il bestseller poliziesco contemporaneo Surrender, New York (2016), diversi libri di saggistica e il libro di memorie recentemente pubblicato nel 2024 intitolato My Beloved Monster: Masha, the Half-wild Rescue Cat Who Rescued Me.