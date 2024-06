Primo ruolo da protagonista per Kevin Spacey dopo il processo: il regista difende la scelta "controversa"

Il regista Michael Zaiko Hall difende con veemenza la controversa decisione di ingaggiare Kevin Spacey come protagonista del suo thriller, Peter Five Eight, dopo gli scandali legati alla sua figura.

Il regista Michael Zaiko Hall sapeva di andare incontro a controversie quando ha scelto Kevin Spacey come protagonista del suo thriller Peter Five Eight. Ora che il titolo è disponibile su vari servizi di streaming, il regista difende con veemenza la decisione di ingaggiare il due volte premio Oscar, citando il "raro talento" dell'attore.

Il film è il primo ruolo da protagonista per Spacey dopo l'assoluzione dalle accuse di cattiva condotta sessuale mosse contro di lui in un processo a Londra nel 2023. A maggio è andato in onda un documentario di Channel 4 intitolato Spacey Unmasked in cui sono state presentate le testimonianze di altri 10 uomini, non coinvolti nel processo.

Il primo ruolo da protagonista dopo lo scandalo e la difesa del regista

Sebbene Spacey abbia dichiarato che non c'è spazio per il perdono a Hollywood, Hall spera che il suo thriller indipendente a basso budget spinga a cambiare atteggiamento nei confronti del due volte premio Oscar.

In Peter Five Eight, un'agente immobiliare alcolizzata ma apparentemente affascinante (interpretata da Jet Jandreau) diventa sempre più paranoica quando un carismatico uomo in nero (Spacey) inizia a seguirla. Si trasferisce nella casa di fronte alla sua e lavora, per ordine di un oscuro boss, per portare alla luce un segreto a lungo custodito da lei.

"La sceneggiatura è stata scritta prima del coinvolgimento di Kevin", dice Hall. "In realtà avevo in mente un altro attore, inizialmente per Peter, ma man mano che la sceneggiatura veniva messa insieme... le discussioni tra i produttori hanno iniziato a orientarsi verso chi sarebbe stato il miglior Peter in assoluto del pianeta. E rapidamente la discussione si è spostata su Kevin Spacey".

Baby Driver - Il genio della fuga: Kevin Spacey in una scena del film

L'intera troupe era "d'accordo" sul fatto che nessuno avrebbe potuto interpretare il personaggio principale meglio di Spacey, spiega Hall. "Con la sua cattiveria comica e la sua qualità lirica, abbiamo deciso di offrire il ruolo a Kevin", continua Hall. "Naturalmente si tratta di una scelta controversa, se vogliamo. Eravamo molto consapevoli di ciò che la scelta avrebbe comportato conoscendo gli scandali in cui è stato coinvolto Kevin, ma sapevamo che sarebbe stato nell'interesse del film. Sarebbe stato molto più avvincente con Kevin nel ruolo di Peter".

La produzione di Peter Five Eight è iniziata alla fine del 2021. Nel maggio 2022, la procura del Regno Unito aveva incriminato Spacey, che era in attesa di giudizio. L'uscita del film di Hall ha dovuto essere ritardata fino a dopo il processo, il cui risultato, a suo avviso, ha convalidato la sua decisione.

"Kevin Spacey è un talento raro", dice. "Su otto miliardi di persone sulla terra, quante persone possono fare quello che fa Kevin? Direi, generosamente, 100. Lui porta sullo schermo qualcosa di potente e credo che quello che gli sta succedendo sia uno degli sfortunati effetti collaterali della cancel culture".

"L'ingiustizia" subita da Kevin

Hall spiega che, dopo aver parlato con il management di Spacey, aveva capito chiaramente che le accuse contro Spacey e gran parte di ciò che è stato scritto su di lui era stato "gonfiato a dismisura". "Questo è accaduto anche prima che vincesse i suoi processi e che il suo nome fosse scagionato", racconta. "Quando sono state presentate le prove, che sono state anche condivise con noi, molte voci e insinuazioni erano state completamente gonfiate a dismisura. Quindi abbiamo a che fare con un talento molto raro che credo fermamente appartenga al grande schermo. È un vero danno per la cultura privarci di Kevin sullo schermo".

American Beauty: Kevin Spacey nel ruolo di Lester Burnham

"Sostengo il movimento #MeToo nei casi in cui vengono condannati veri e propri mostri", afferma Hall. "Ma credo che si debba valutare caso per caso. Dopo aver riflettuto a lungo e aver discusso a lungo con Kevin e il suo manager, alla fine ho pensato che si trattasse di un uomo integro... e da allora sento che questa opinione è stata confermata".

Hall afferma che le accuse di cattiva condotta di Spacey non sono all'altezza di alcune delle figure più famose dell'era #MeToo: "Non credo che Kevin sia un Harvey Weinstein. Non credo che Kevin sia un Bill Cosby. Mi spingo a dire che non credo nemmeno che Kevin sia un Armie Hammer. Ho letto i testi di Armie Hammer e, da studente dilettante di psicologia, penso che quell'uomo sia uno psicopatico. Penso che ci sia sadismo e crudeltà. Con Kevin non c'è nulla di tutto questo. Non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Non c'è crudeltà. Non c'è sadismo. È un uomo dolce. È davvero un uomo dolce. Questa è stata la mia valutazione del personaggio".