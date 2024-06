Chiara Ferragni: Chi è Andrea Bisciotti, il presunto fidanzato dell'imprenditrice digitale

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer di fama mondiale, continua a far parlare di sé, non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita personale. Dopo la recente separazione da Fedez, nuove indiscrezioni suggeriscono un legame con l'ortopedico Andrea Bisciotti, un giovane medico di Pontremoli. Tra gossip e crisi aziendali, la vita della Ferragni è sempre sotto i riflettori.

La nuova vita di Chiara Ferragni dopo Fedez

Nonostante il gossip delle ultime ore l'abbia avvicinata a Tony Effe, sembra che Chiara Ferragni, dopo l'addio a Fedez, abbia intrapreso una strada diversa. Secondo le prime anticipazioni pubblicate da "mam-e.it," il presunto interesse amoroso dell'imprenditrice digitale sarebbe un ortopedico di nome Andrea Bisciotti. L'indiscrezione è stata avvalorata da Dagospia, che ha aggiunto altri particolari: "I sussurri negli ambienti ospedalieri confermano l'indiscrezione di mam-e.it: Chiara Ferragni ha una frequentazione con l'ortopedico!".

Chi è Andrea Bisciotti: studi e lavoro

Nato a Pontremoli, un piccolo comune della provincia di Massa-Carrara, il nuovo interesse amoroso di Chiara dimostra di essere un ragazzo con la testa sulle spalle. Andrea Bisciotti, infatti, si è laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, presso l'Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Nella biografia del suo profilo Instagram, che da qualche ora è diventato privato e conta quasi quattromila follower, si descrive come "Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l'Humanitas e Consulente presso il centro sportivo Kinemove Center di Pontremoli", il comune toscano che lo ha visto nascere."

Andrea Bisciotti in una foto di Instagram

Su Instagram, la piattaforma tanto cara alla sua presunta nuova fidanzata, condivide scene della sua vita quotidiana: dal momento in cui stappa una bottiglia di spumante nel giorno della laurea, alle foto scattate al mare, dove mostra un fisico molto diverso da quello di Fedez, più slanciato e quasi privo di tatuaggi. I due si sarebbero conosciuti tramite amici in comune, e la loro frequentazione starebbe andando avanti in segreto da giorni. Questo spiega i continui spostamenti di Chiara a Forte dei Marmi, in Versilia.

La svolta imprenditoriale di Chiara Ferragni

Nel frattempo, l'imprenditrice digitale sta affrontando la crisi aziendale e di immagine che è seguita allo scandalo della presunta finta beneficenza del Pandoro. Nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha preso le distanze da Fabio Maria Damato, il manager delle società Fenice e Tbs Crew, coinvolto anch'egli nel caso Balocco.

Chiara Ferragni e Balocco, Maxi multa per pratica commerciale scorretta: Ecco quanto dovranno pagare

Nonostante un comunicato ufficiale che descrive il suo allontanamento come parte di un "percorso di rinnovamento aziendale", Damato ha contraddetto la Ferragni in un post condiviso su Instagram, sottolineando che la sua uscita è stata una scelta autonoma e volontaria. Sui social molti, malignamente, credono che il nuovo rapporto amoroso di Chiara Ferragni faccia parte di una strategia di marketing per ripulirsi l'immagine e fermare la fuga degli sponsor di questi mesi.