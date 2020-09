Mulan, già superati i 30 milioni di dollari di incassi in USA secondo le stime

Quando fu annunciato che il live-action di Mulan sarebbe stato distribuito a pagamento sulla piattaforma streaming Disney+, sono sorti subito dei forti dubbi sull'efficacia di tale strategia. Tuttavia, i primi risultati fanno ben sperare. Secondo le stime infatti, si parla di un guadagno pari a 33.5 milioni di dollari solo negli USA.

Il panorama cinematografico e televisivo sta cercando di adattarsi al contesto storico in cui stiamo vivendo esplorando opzioni alternative per la produzione e la distribuzione di contenuti, resesi necessarie a causa dell'emergenza sanitaria tuttora ancora dilagante.

E se in alcuni casi si è preferito affidarsi alla cara vecchia sala cinematografica - come Warner Bros. ha fatto con Tenet, o la stessa Disney con Onward qui in Italia e New Mutants in tutto il mondo -, abbiamo visto anche la crescita esponenziale dello streaming e dell'on demand.

Mulan: Yifei Liu in un'immagine promozionale

In quest'ultima categoria rientra Mulan, che con una mossa a sorpresa, Disney ha voluto distribuire tramite il suo servizio streaming, ma previo costo aggiuntivo (29.99 dollari, 21.99 euro qui da noi) denominato Premier Access, che avrebbe permesso all'utente di acquistare il film e rivederlo ogni qualvolta ne avesse desiderio (almeno fino a quando sarebbe stato reso disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati).

Ebbene, nonostante i dubbi e le discussioni in merito all'effettiva efficacia di una simile strategia, parrebbe proprio che non stia affatto risultando fallimentare il metodo scelto.

Secondo le stime di Samba TV, una compagnia di viewer tracking per le smart TV, Mulan sarebbe stato visto (tramite Premier Access a 29.99 dollari) in circa 1.12 milioni di abitazioni in America, e avrebbe quindi raggiunto un guadagno pari a 33.5 milioni di dollari. In più, su Reelgood, il sito guida per i contenuti streaming, si sarebbe verificato un incremento dei download per l'app di Disney+ del 68% circa, dovuto alla richiesta per il titolo da parte dei consumatori, e il film è stato il più visto tra i suoi due milioni di utenti dal 4 al 7 settembre.

Il tutto contemporaneamente alla presenza di Tenet nei cinema.

Sarà forse presto per definirlo un successo, ma l'avvento di Mulan su Disney+ non sembrerebbe essere nemmeno il fallimento pronosticato da molti.