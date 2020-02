Mulan è il primo film live action Disney vietato ai minori di 13 anni

Mulan uscirà con il divieto ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori: è la prima volta per un film live action targato Disney.

Mulan uscirà nelle sale USA con il PG13, ovvero il divieto ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori. Si tratta della prima volta che la commissione censura si esprime con questo divieto su un live action Disney e in un certo senso anticipa che sarà un film diverso dagli altri live action realizzati dallo studio.

Rispetto agli altri live action usciti di recente, adattamenti grossomodo fedeli al cartoon originale, Mulan non riprenderà alcuni elementi del film d'animazione a cui si ispira per fare spazio ad una storia meno edulcorata. In particolare, c'è un elemento che differenzia il nuovo Mulan dalle precedenti produzioni Disney: come si legge nelle motivazioni della commissione censura americana, il PG-13 è stato applicato per via di "scene di violenza"

Tra le altre cose, non ci saranno le canzoni (ma forse ci saranno delle versioni strumentali dei vari brani) e non vedremo il drago Mushu, che ai tempi fungeva da spalla comica.

Ratings shocker.



Disney's live-action MULAN gets a PG-13: for sequences of violence. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 19, 2020

La storia di Mulan segue l'epica avventura di una giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

La protagonista di Mulan è interpretata da Yifei Liu, al suo primo ruolo importante in un lungometraggio di lingua inglese, e il cast di contorno include Donnie Yen (il comandante Tung), Jet Li (l'imperatore), Jason Scott Lee (Bori Khan, leader degli invasori) e Gong Li (la strega Xian Lang). Quest'ultima ha affermato che il budget del progetto si aggira intorno ai 300 milioni di dollari, il che renderebbe il film uno dei più costosi di sempre. Le riprese si sono svolte in Cina e Nuova Zelanda tra agosto e novembre 2018. Il film uscirà il 25 marzo in Italia e il 27 negli Stati Uniti.