Mulan: il nuovo trailer svela la data di uscita del film Disney!

Il nuovo trailer di Mulan ha appena esordito, rispettando la promessa fatta ieri dalla Disney, e svelando la data di uscita internazionale: il 27 marzo 2020 la versione live-action di un classico dell'animazione farà il suo ingresso nelle sale.

Il futuro per Mulan sembra essere quello della fenice che siede alla destra dell'imperatore, come le annuncia suo padre nei primi secondi del nuovo trailer internazionale: è la sua protettrice, belle e forte allo stesso tempo.

E Mulan dovrà essere l'orgoglio della sua famiglia come una fenice: bella come può essere una giovane destinata ad essere sposa, forte ma silenziosa. Quando, però, il destino di tutti viene sconvolto dall'annuncio di nuovi nemici in arrivo da Nord, la prospettiva di Mulan muta improvvisamente: sarà lei infatti a scendere in battaglia al posto di suo padre, anziano e malato. E in fondo la fanciulla ha sempre saputo dentro di sè quello che, in guerra, molti altri capiranno: Mulan è nata per combattere e per difendere il suo popolo.

Girato tra Nuova Zelanda e Cina e in arrivo a marzo 2020, Mulan è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Hua Mulan. La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Nel cast, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan (che in estate è stata al centro di parecchie polemiche per aver dichiarato il proprio sostegno alla polizia di Hong Kong), anche Gong Li, celebre per il suo ruolo in Memorie di una geisha, la star di YouTube Jimmy Wong e l'attore Doua Moua, a cui sono stati affidati i ruoli di Ling e Chien Po, i due soldati che stringono amicizia con Mulan durante l'addestramento, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark - Il primo squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek - Deep Space Nine), Cheng Pei-pei (La tigre e il dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).