Mulan, Ming-Na Wen approva la decisione di rimandare l'uscita del film

Il live-action di Mulan dovrà aspettare ancora un po' per uscire nelle sale, e Ming-Na Wen, l'interprete della protagonista nel classico animato del '98, è d'accordo con la decisione presa da Disney per evitare ulteriori contagi da Coronavirus.

Non stiamo vivendo un periodo felice, questo è certo. E tra le tante conseguenze della pandemia nota come Covid-19 o Coronavirus c'è anche il divieto (o suggerimento di evitare) gli assembramenti, proprio per non dare possibilità al virus di espandersi ulteriormente.

Questo per l'industria dell'intrattenimento significa dover modificare le modalità di produzione, di organizzazione degli eventi, e di distribuzione dei propri prodotti.

E se i festival e gli upfront vengono annullati e le riprese di show e pellicole fermate, anche le uscite nelle sale vengono influenzate, andando incontro a posticipi di varia natura.

È questo il caso del live-action di Mulan, che dopo l'annullamento della premiere europea, salterà anche il debutto in sala, almeno per le prossime settimane.

Ma l'attrice Ming-Na Wen, che diede la voce alla Mulan animata nel lungometraggio del 1998, seppur dispiaciuta, supporta in pieno la decisione.

I had a feeling @mulan would be postponed. @disney is making the best decision.



Looking forward to a future with this pandemic behind us. Stay safe, everyone. 🙏🏼🥰 https://t.co/bKDQTn72m6 — Ming-Na Wen (@MingNa) March 12, 2020

"Me lo sentivo che sarebbe successo: l'uscita di @mulan è stata posticipata. Ma @disney ha preso la decisione migliore. Non vedo l'ora che arrivi un futuro in cui questa pandemia sarà solo un ricordo. Rimanete al sicuro" scrive su Twitter Ming-Na.

Al momento non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere Mulan al cinema, ma restate sintonizzati per qualsiasi novità.