Mulan: Liu Yifei sostiene la polizia di Hong Kong e online si chiede di boicottare il film

Mulan, il film live-action della Disney, è al centro di una richiesta di boicottaggio dopo le dichiarazioni rilasciate dalla sua star Liu Yifei riguardanti gli scontri in corso a Hong Kong.

L'attrice cinese scelta per il ruolo di Mulan nel nuovo film ha infatti condiviso un'immagine sulla piattaforma Weibo che ritraeva il quotidiano del partito comunista, il People's Daily, e in cui dichiarava: "Sostengo la polizia di Hong Kong, potete anche picchiarmi. Che vergogna per Hong Kong". Liu Yifei ha inoltre pubblicato gli hashtag a favore della polizia di Hong Kong accompagnandoli con le immagini di un cuore e di un braccio forzuto.

Il post era ispirato a un report cinese che è stato considerato un eroe nazionale dopo essere stato travolto da un gruppo di protestanti durante un sit-in pacifico che si stava svolgendo all'aeroporto internazionale di Hong Kong. Il reporter ha gridato: "Sostengo la polizia di Hong Kong, potete picchiarmi ora".

Il post dell'attrice ha ricevuto oltre 75.000 like ed è stato condiviso oltre 65.000 volte. Su varie piattaforme è stato quindi lanciata la campagna #BoycottMulan per sostenere invece le proteste di contro il disegno di legge che prevede l'estradizione verso la Cina degli inquisiti verso Cina, Macao e Taiwan, e compresi gli oppositori politici che si sono rifugiati nell'ex colonia britannica.

Girato tra Nuova Zelanda e Cina e in arrivo a marzo 2020, Mulan è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Hua Mulan.

La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Nel cast, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan, anche Gong Li, celebre per il suo ruolo in Memorie di una geisha, la star di YouTube Jimmy Wong e l'attore Doua Moua, a cui sono stati affidati i ruoli di Ling e Chien Po, i due soldati che stringono amicizia con Mulan durante l'addestramento, Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark - Il primo squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek - Deep Space Nine), Cheng Pei-pei (La tigre e il dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).