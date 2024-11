Mufasa: Il Re Leone, i poster ufficiali dei personaggi e una nuova featurette

Per celebrare la messa in vendita dei biglietti per il prequel live-action Mufasa: Il Re Leone negli Stati Uniti, sono stati diffusi otto nuovi character poster questa mattina, insieme a una nuova featurette.

"Taka" sarà ovviamente conosciuto come il cattivo Scar, ma è Kiros che ci aspettavamo fosse il grande villain di questo film. Vediamo anche i beniamini dei fan come Timon e Pumba, Rafiki e Zazu. Il trailer finale di Mufasa: Il Re Leone è stato rilasciato al D23 Brazil, ma immaginiamo che la Disney abbia intenzione di fare il pieno di novità nelle prossime settimane.

I fan si aspettavano che Il Re Leone di Jon Favreau ricevesse un seguito di qualche tipo, e questa storia originale che si svolge molto prima di conoscere Simba è innegabilmente intrigante, soprattutto con il regista Barry Jenkins al timone.

I poster e la trama del nuovo prequel

Il Re Leone ha guadagnato oltre 1,6 miliardi di dollari nel 2019, quindi immaginiamo che la Disney si aspetti che anche questo prequel sia un successo. Se il film possa raggiungere le stesse vette in un panorama cinematografico post-COVID è un'altra questione, ma saremmo scioccati se non dominasse il periodo festivo, anche affrontando la dura concorrenza de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Sonic - Il film 3 e Kraven il Cacciatore.

First official character posters for Disney's 'MUFASA: THE LION KING'



In theaters on December 20. pic.twitter.com/r7Y2YBZDIj — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) November 17, 2024

Esplorando l'improbabile ascesa dell'amato re delle Terre dell'Orgoglio, Mufasa: Il Re Leone si avvale di Rafiki per trasmettere la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che prestano il loro caratteristico spettacolo.

Raccontata in flashback, la storia presenta Mufasa come un cucciolo orfano, perso e solo, finché non incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di disadattati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e mortale.