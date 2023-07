MUBI: la programmazione streaming di Luglio 2023

MUBI ha appena annunciato le novità che entrano nel suo catalogo nel mese di Luglio 2023: la piattaforma presenta Ritorno a Seoul di Davy Chou, Un bel mattino di Mia Hansen-Løve, Rude boy di David Mingay e Jack Hazan e molto altro ancora.

Un bel mattino di Mia Hansen-Løve (2022)

Sensuale come i primi raggi d'estate, l'ultimo film di Mia Hansen-Løve attraversa la soglia dell'amore e della perdita con squisita tenerezza. Sandra, interpretata da una bravissima Léa Seydoux, è una giovane madre single che comincia una storia d'amore con l'amico di vecchia data Clément, mentre affronta la malattia neurodegenerativa del padre. Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2022 ha vinto il premio Europa Cinemas Label per il Miglior Film Europeo.

Ritorno a Seoul di Davy Chou (2022)

Dopo l'uscita nei cinema lo scorso maggio, vi presentiamo in esclusiva la nostra distribuzione Ritorno a Seoul. Freddie è nata in Corea del Sud e da piccolissima è stata adottata da una coppia francese, trascorrendo il resto della sua vita in Francia. Ai suoi 25 anni, decide di tornare a Seoul per scoprire le sue origini. Il film di Davy Chou pulsa di un desiderio diasporico, che riecheggia attraverso una curatissima colonna sonora. L'esordiente Park Ji-Min, splendida e vulnerabile nel ruolo di una donna in cerca della propria identità in una Seoul sgargiante, incarna il caos tragicomico della liminalità culturale.

Rude boy di David Mingay e Jack Hazan (1980)

Il classico cult di Jack Hazan e David Mingay si colloca a metà strada tra un film-concerto dei Clash e un ritratto della Gran Bretagna punk. Uno sguardo vitale sui valori e sulle rivoluzioni rock della Gran Bretagna pre-Thatcher che, come la scena musicale che documenta, è crudo, grezzo e immediato.

Viaggio in Italia: una retrospettiva su Roberto Rossellini

Continua la nostra rassegna dedicata a Roberto Rossellini, e a luglio arrivano Germania anno zero e Stromboli (Terra di Dio). Germania anno zero, assieme a Roma città aperta e Paisà parte della non ufficiale - "trilogia della guerra", ci racconta la Berlino del dopoguerra, quasi totalmente distrutta dopo sei anni di conflitto. Sempre ambientato nel post seconda guerra mondiale, Stromboli segna la prima collaborazione tra Rossellini e Ingrid Bergman, nel ruolo di una profuga lituana che si sposa con un uomo e va a vivere con lui nell'isola di Stromboli, dove le sarà difficile ambientarsi.

Io, Daniel Blake (2016), Il vento che accarezza l'erba (2006)

Due Palme d'Oro per i primi due film di Ken Loach che vi presentiamo nella rassegna a lui dedicata. Io, Daniel Blake, racconta la storia di un falegname di mezza età che, dopo un infarto, viene dichiarato inabile al lavoro. Il film espone la natura disumanizzante del sistema e l'indifferenza burocratica che lascia persone come Daniel intrappolate in un ciclo di povertà e disperazione, mettendo in luce la profonda compassione e la solidarietà che possono emergere quando gli individui si uniscono per sostenersi a vicenda.

Il vento che accarezza l'erba invece, ritrae la lotta per l'indipendenza irlandese dell'inizio del XX secolo. Il film segue il viaggio di due fratelli, Damien e Teddy, che diventano profondamente coinvolti nell'esercito repubblicano irlandese (IRA), approfondendo le complessità morali della resistenza armata, della lealtà e del prezzo della libertà.

Cemetery of Splendour (2015), Mekong Hotel (2012)

A luglio arrivano Cemetery of Splendour e Mekong Hotel, diretti dal famoso regista thailandese Apichatpong Weerasethakul. Conosciuto per il suo stile visivo distinto e per l'esplorazione di elementi soprannaturali intrecciati con quelli mondani, Weerasethakul crea esperienze cinematografiche ipnotiche che sfidano le strutture narrative tradizionali. In Cemetery of Splendour ci trasporta in una piccola città della Thailandia dove una misteriosa epidemia di sonno si è impossessata degli abitanti, mentre in Mekong Hotel ci racconta una storia d'amore tra una donna del posto e un viaggiatore straniero, con la leggenda di un'entità vampiresca che aleggia sullo sfondo.