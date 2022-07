Ms. Marvel, i registi commentano il futuro del personaggio e una potenziale stagione 2

La prima stagione di Ms. Marvel si è conclusa, ma cosa potrebbe accadere in futuro per lo show di Disney+? Una seconda stagione ci sarà? Ne parlano i registi Adil El Alarbi e Bilall Fallah.

Ai microfoni di Comicbook i due hanno discusso di ciò che porterebbe un'eventuale seconda stagione della serie Ms. Marvel targata Disney+, di cui non c'è tuttavia stato alcun annuncio di rinnovo ufficiale, e non è detto che avvenga. Ma volgere lo sguardo al futuro non fa certo male, specialmente se si hanno già le idee piuttosto chiare al riguardo.

"Nel caso esploreremmo maggiormente i poteri di Kamala" ha dichiarato infatti El Arbi, aggiungendo che "Noi, poi, siamo dei grandi fan di anime e manga, quindi da un punto di vista visivo si potrebbero fare davvero tante cose con questo tipo di ispirazioni. E poi continuare con lo stile visivo che avevamo mostrato soprattutto nel pilot e un po' nel finale... In una potenziale seconda stagione, potremmo proprio sbizzarrirci da quel punto di vista".

"Sicuramente [vedremmo] più sequenze animate nel corso dello show, si" ha ribadito Fallah, confermando l'importanza del reparto visivo in una serie che si è basata tanto sulle immagini e sulla fantasia nel suo primo viaggio sulla piattaforma streaming di Disney+.

Nel frattempo, sappiamo già che rivedremo Kamala Khan e la sua Ms. Marvel nel film The Marvels, quindi non ci resta che aspettare per scoprire come le eroine interagiranno tra di loro, e come la più giovane andrà a inserirsi nel più grande MCU.