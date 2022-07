Ms. Marvel, Iman Vellani risponde agli hater: "Le critiche ricevute finora sono basate sul semplice odio"

Mentre Ms. Marvel si accinge a raggiungere la sua conclusione su Disney+, la star dello show Iman Vellani ha detto la sua sulle critiche ricevute dallo show, e in particolare sull'operato degli hater e di chi ha preso parte al review bombing a pochissime ore dal suo arrivo sulla piattaforma.

"So che ci sono là fuori. È qualcosa che sapevamo già da prima di cominciare" ha infatti raccontato a tal proposito la giovane attrice ai microfoni di NME, come segnala anche Comicbook "Accadde anche quando uscì il fumetto nel 2014. Sono per le critiche costruttive fino a quando le persone hanno delle preoccupazioni legittime o dei suggerimenti [su come migliorare lo show] e simili, qualcosa di concreto, insomma. A quel punto mi importa e le prendo a cuore".

"Ma tutto l'odio che ho visto finora non ha alcuna base reale, nessun merito, è semplicemente puro disprezzo, per il gusto di odiare qualcosa... E va bene così" ha poi continuato Vellani, ricordando gli obbiettivi dello show e il tipo di pubblico che sperava di (ed è riuscito a) attirare "Non si può colpire tutti in maniera positiva. Noi abbiamo raggiunto il nostro target, il pubblico di riferimento a cui è rivolta la serie, e abbiamo raggiunto anche un pubblico tutto nuovo, che non sapevano che si sarebbero innamorati di questo personaggio; persone che non si sono mai viste rappresentate sullo schermo in modo positivo prima".

Come infatti riportavamo qualche settimana fa, Ms. Marvel avrebbe catturato maggiormente l'interesse della Generazione Z e in particolare degli spettatori tra i 20 e i 24 anni, nonché di un'audience più diversificata, facendo registrare ampio riscontro tra le famiglie afro-americane, asiatiche e ispaniche.

Ma come si concluderà, e quale sarà il suo successo complessivo è tutto ancora da scoprire.