Ms. Marvel: la famiglia di Kamala Khan svelata in un poster

I Marvel Studios hanno rivelato un nuovo poster per la serie Ms. Marvel, in arrivo su Disney+, che offre uno sguardo all'intera famiglia di Kamala Khan e ai suoi amici intimi.

In uscita quest'estate, Ms. Marvel presenterà una nuova versione dell'eroina introdotta per la prima volta nel 2013 nei fumetti Marvel. Simile ad altri classici supereroi adolescenti, Kamala trascorrerà parte del suo tempo schivando le domande della sua famiglia sulle sue gesta eroiche di cui nessuno è al corrente.

Nel poster, Kamala è in primo piano con indosso il suo costume completo da Ms. Marvel. Ad affiancare Kamala su entrambi i lati ci sono il fratello maggiore e il migliore amico. Sulla sinistra c'è la sua migliore amica, Nakia Bahadir, interpretata da Yasmeen Fletcher. Nakia è una compagna di classe alla scuola di Kamala. Di origine turca, Nakia frequenta la stessa moschea della famiglia di Kamala. Nei fumetti, il divario tra lei e Kamala emerge quando quest'ultima diventa un supereroe.

Questo è in contrasto con Bruno Carrelli, che appare alla sinistra di Nakia. Bruno, interpretato dall'attore di The Walking Dead e The Alienist Matt Lintz, è l'altro migliore amico di Kamala. A differenza di Nakia, Bruno viene coinvolto nelle avventure eroiche di Kamala piuttosto presto, agendo come suo confidente quando lei si trasforma in supereroina.

Ms. Marvel e quell'easter egg di Ant-Man nel trailer della serie Disney+

Alla destra di Kamala compare Amir Khan, suo fratello maggiore. Nei fumetti, Amir ha evitato di trovare un lavoro per concentrarsi maggiormente sulla religione, con grande fastidio dei genitori. Non è chiaro se quella trama verrà importata nella serie. Nel poster sotto di lui appare anche la futura moglie di Amir, Tyesha Hillman-Khan, interpretata da Travina Springer.

Proprio accanto ad Amir c'è un altro personaggio importante nello show, Kamran, interpretato da Rish Shah. Kamala ha una cotta per questo giovane rubacuori che frequenta la sua scuola. C'è anche un futuro da supereroe per Kamran nei fumetti originali, poiché diventa un Inumano allo stesso modo di Kamala. I suoi poteri apparentemente provengono da una fonte diversa, quindi il personaggio di Kamran potrebbe avere una differente storyline.

Nel poster scorgiamo anche i genitori di Kamala, Muneeba Khan e Yusef Khan. Sua madre Muneeba è interpretata da Zenobia Shroff, mentre suo padre è interpretato da Mohan Kapur, un famoso conduttore e doppiatore indiano. I genitori di Kamala sono entrambi immigrati dal Pakistan che cercano di rifarsi una vita nel New Jersey per migliorare la condizione della loro famiglia . Nessuno dei due sa della doppia vita di Kamala come Ms. Marvel e pensano semplicemente che le sue assenze e le sue azioni derivino da motivi legati all'adolescenza.

Sotto i genitori di Kamala c'è Zoe Zimmer, interpretata da Laurel Marsden. Zoe è la ragazza più popolare della scuola di Kamala e all'inizio la deride. È anche la prima persona che Kamala salva, prima di diventare Ms. Marvel. Più avanti nei fumetti originali, Zoe diventa amica di Kamala e alla fine ha anche un interesse romantico unilaterale per Nakia.

Ms. Marvel andrà in onda su Disney+ a partire dall'8 giugno.