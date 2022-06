Ms. Marvel, su Disney+ in streaming da oggi

Ms Marvel è la prossima serie tratta dagli omonimi fumetti a sbarcare su Disney Plus, in streaming a partire da oggi 8 giugno 2022!

Nei panni di Kamala Khan/Ms. Marvel, protagonista di Ms. Marvel, ci sarà Iman Vellani, al suo esordio come attrice. Ms. Marvel è una nuova serie originale che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel.

Ms. Marvel: una scena

A quanto pare infatti la serie si collegherà direttamente a The Marvels, sequel cinematografico di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, questo finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Da quel momento la sua vita migliorerà o si farà più complessa? Fa parte del progetto la sceneggiatrice e produttrice Bisha K Ali, già penna dietro alla miniserie Loki, alla serie basata su Four Weddings and a Funeral e a un episodio di Sex Education.