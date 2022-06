Ms. Marvel, ascolti più bassi di tutto il MCU per la serie Disney+

Ms. Marvel non starebbe brillando negli ascolti, almeno secondo gli ultimi report. La nuova serie del MCU dedicata a Kamala Khan avrebbe infatti fatto registrare le visualizzazioni più basse finora tra le serie Disney+ targate Marvel Studios.

Secondo quanto stimato da Samba TV, come segnala anche Coming Soon, nei primi cinque giorni dal suo debutto la serie con protagonista Iman Vellani avrebbe totalizzato un pubblico composto da 775.000 abitazioni negli Stati Uniti, molte meno rispetto a quante si sarebbero invece sintonizzate per la precedente serie Marvel Studios che deteneva il titolo di "meno vista" nello stesso periodo di tempo (ovvero Hawkeye con 1.5 milioni di utenti collegati).

Ma ciò non vuol dire che siamo di fronte a un insuccesso: Ms. Marvel avrebbe un maggiore appeal nei confronti della Generazione Z, e particolarmente in quegli spettatori che rientrano in una fascia d'età tra i 20 e i 24 anni, facendole totalizzare in quel senso ascolti maggiori rispetto agli altri show del MCU.

Lo show, inoltre, sta generando interesse in un'audience più diversificata, con un più alto riscontro tra le famiglie afro-americane, asiatiche e ispaniche.

Noi intanto vi ricordiamo che nuovi episodi di Ms. Marvel sono disponibili ogni mercoledì su Disney+.