Mrs. Doubtfire: Robin Williams ha improvvisato talmente tanto che sono stati girati 600 metri di pellicola

Chris Columbus ha celebrato il 30° anniversario dall'uscita di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre con una nuova intervista di Business Insider, rivelando che sono stati girati 600 metri di pellicola durante la realizzazione della commedia del 1993 perché Robin Williams improvvisava continuamente durante i dialoghi.

"All'inizio delle riprese mi disse: 'Ehi capo, il modo in cui mi piace lavorare, se sei d'accordo, è fare 3 o 4 volte la scena così com'è scritta, e poi giochiamo a improvvisare'", ricorda Columbus. "Con ciò intendeva che voleva improvvisare. Ed è esattamente così che abbiamo girato ogni scena. Giravamo esattamente ciò che era scritto, e poi Robin si lasciava andare ed era uno spettacolo veramente unico."

Robin Williams fa la spesa in una scena di Mrs. Doubtfire

"La povera script supervisor," continua Columbus. "Erano i primi anni '90, quindi lei scriveva a mano e Robin cambiava ad ogni ripresa. Arrivammo al punto che dovevo girare l'intero film con quattro telecamere per stare al passo con lui. Nessuno di noi sapeva cosa avrebbe detto quando si metteva in moto, e così volevo una telecamera sugli altri attori per ottenere le loro reazioni... I produttori adoravano la sua performance. Hanno visto tutto? Non credo proprio. Abbiamo girato quasi 600 metri di pellicola."

Considerate le enormi quantità di pellicola girate durante la realizzazione di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, non è una sorpresa il fatto che Columbus abbia ancora oltre 900 scatole piene di materiale tagliato dal film: "Voglio usare quel materiale per mostrare il processo creativo di Robin. C'è qualcosa di speciale e magico nel modo in cui affrontava il suo lavoro e penso che sarebbe divertente approfondirlo."