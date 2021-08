Mr. Robot, tutte le stagioni su Netflix in streaming da oggi

Torna su Netflix la serie cyber-crime di Mr. Robot, dopo essere stata cancellata dalla piattaforma di streaming nel 2018. Disponibili da oggi tutte le stagioni, dalla prima alla quarta.

Mr. Robot: Rami Malek in una scena del pilot

Torna su Netflix la storia di Elliot Alderson, il protagonista di Mr. Robot: la serie, molto apprezzata dalla critica, segue le vicende di un esperto di sicurezza informatica che lavora a New York presso l'azienda Allsafe. Elliot è sociofobico, depresso e dipendente dalla morfina, costantemente soggetto a deliri paranoici e allucinazioni. Non riesce a fare a meno di trattare anche le persone come computer da hackerare, al punto che anche nella sua vita privata li cataloga come "file". Nel corso delle stagioni, si ritrova a essere reclutato dall'anarchico Mr. Robot, il cui scopo è distruggere i dati dell'azienda E Corp, che è anche uno dei principali clienti della Allsafe. Elliot diventa così un vigilante hacker e le sue azioni lo portano in conflitto sia con le forze dell'ordine che con un'organizzazione di terrorismo informatico nota come la Dark Army.

Mr. Robot, recensione e analisi del finale: l'ultimo colpo di scena di Elliot

Mr. Robot segna l'ascesa di Rami Malek, che interpreta il protagonista principale. Proprio grazie alla sua interpretazione nei panni di Elliot, nel 2015 Rami è stato premiato con un Emmy, come Migliore attore protagonista per una serie drammatica. Gli ultimi episodi di Mr. Robot hanno avuto una gestione complessa, perché in quel periodo, Rami ha vinto un Oscar per Bohemian Rhapsody ed è entrato nel cast del prossimo James Bond.