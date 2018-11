Mr. Mercedes: rinnovata per una terza stagione la serie tratta dai libri di Stephen King!

Mr. Mercedes, la serie tratta dai romanzi scritti da Stephen King, ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione da parte di Audience Network.

Alla regia delle dieci puntate inedite ci sarà Jack Bender, coinvolto anche come produttore esecutivo, mentre David E. Kelley si occuperà di supervisionare il gruppo di sceneggiatori che firmeranno il nuovo capitolo della storia, la cui produzione inizierà prossimamente a Charleston, Carolina del Sud, all'inizio del 2019.

Daniel York, vice-presidente e responsabile dei contenuti dell'emittente, ha dichiarato: "Mr. Mercedes ha conquistato un pubblico talmente ampio e quindi siamo elettrizzati nel riportarlo per una terza stagione per i nostri clienti. David E. Kelley, Jack Bender e Sonar hanno creato una serie che rende onore all'opera originale di Stephen King e non vediamo l'ora di scoprire dove porteranno lo show in un mondo post Mr. Mercedes".

La prima stagione ha introdotto il personaggio di Bill Hodges, impegnato nel tentativo di incriminare un assassino che ha ucciso 16 persone investendole mentre era a bordo di una Mercedes rubata. Due anni dopo il killer riemerge tormentando il detective.

La seconda si è invece aperta con il criminale Brady Hartsfield in ospedale, ricoverato in stato vegetativo dopo aver cercato di compiere un nuovo omicidio di massa. Hodges, nel tentativo di liberarsi dall'ossessione che lo lega al caso del killer, ha aperto l'agenzia Finders Keepers con Holly Gibney, ma iniziano a verificarsi strani eventi che sembrano essere collegati all'assassino.

Il protagonista è l'attore Brendan Gleeson nella parte del detective Hodges.