Mr. Mercedes 3: il trailer e la data ufficiale di debutto su Starzplay

Il trailer di Mr. Mercedes 3 dà anzitutto una buona notizia a tutti gli appassionati della serie thriller: la data ufficiale di debutto dei nuovi episodi. Il detective in pensione Bill Hodges tornerà sulle tracce dell'assassino il 19 settembre su Starzplay, il servizio premium di streaming offerto da Starz in Europa ed America Latina.

Quando l'amato autore locale John Rothstein (Bruce Dern) viene trovato assassinato, Hodges (Brendan Gleeson), Holly (Justine Lupe) e Jerome (Jharrel Jerome), insieme alla polizia del posto, devono rintracciare il suo assassino. Tuttavia, questo caso è più complesso dell'omicidio a sangue freddo di un'icona americana. Dalla casa di Rothstein sono stati rubati dei suoi romanzi inediti che valgono milioni. Mano a mano che il caso si dipana, il trio si rende conto che, anche se Brady non c'è più, la sua depravazione continua a rimanere nella vita delle sue vittime.

Tratta dalla trilogia su Bill Hodges di Stephen King, Mr. Mercedes è scritta anche in questa terza stagione da David E. Kelley e Jonathan Shapiro, mentre Jack Bender è ancora in cabina di regia. Oltre a Kelley, Bender, Shapiro, Marty Bowen, Wyck Godfrey, Tom Lesinski e Shane Elrod, tra i produttori esecutivi della serie thriller figura lo stesso Stephen King.