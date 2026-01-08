Movieplayer Awards 2026: ecco le nomination, al via le votazioni per i film e le serie TV dell'anno

Si aprono le danze. Sono aperte le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, il tradizionale appuntamento che permette ai lettori di Movieplayer.it di esprimere le proprie preferenze sull'annata cinematografica e televisiva che si è conclusa votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv. Anche quest'anno la redazione ha selezionato per voi una lista di nomination tra cui potrete scegliere i vostri preferiti.
Naturalmente non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete concentrarvi solo sulle categorie che vi stanno più a cuore. Le uniche categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e per la Miglior Serie TV dell'anno e quelle per i film e la serie tv più attesi del 2026. Le votazioni si aprono oggi, 8 gennaio, e si concluderanno giovedì 15 gennaio . I vincitori saranno resi noti venerdì16 gennaio.
Cliccate qui per votare i migliori film ai Movieplayer Awards 2026
Cliccate qui per votare le migliori serie TV ai Movieplayer Awards 2026
Chi vincerà quest'anno?
Grazie ai Movieplayer Awards, anche i nostri lettori possono partecipare alla "stagione dei premi", eleggendo il loro favorito tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori, titoli più "caldi" dell'anno in ottica di premi o prediligere il disimpegno e lo spettacolo di F1, campione d'incassi che ha visto un Brad Pitt in grande spolvero nei panni di un pilota di Formula Uno al ritorno in gara, senza parlare dell'inossidabile Tom Cruise, star dell'ennesimo (e ultimo?) Mission: Impossible - The Final Reckoning.
Come anticipato dalla nostra recensione de Le città di pianura, il film rivelazione di Francesco Sossai potrebbe ambire al riconoscimento dei nostri lettori, ma a contendergli il premio come miglior titolo italiano vi sono l'intenso Cinque secondi, nuova fatica di Paolo Virzì, l'ironico _il maestro, con un indimenticabile Pierfrancesco Favino, e l'angosciante horror di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi.
Anche sul versante televisivo non c'è che l'imbarazzo della scelta. Scommettiamo che molti spettatori si indirizzeranno verso la nuova serie del creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Pluribus, mentre gli amanti dei drammi le preferiranno l'agghiacciante serie Netflix inglese Adolescence. Gli amanti della storia e di Luca Marinelli voteranno l'acclamata M. Il figlio del secolo mentre chi preferisce il sentimento e le storie d'amore privilegerà l'acclamata serie franco-spagnola di Rodrigo Sorogoyen Dieci capodanni. Insomma, ce n'è per tutti i gusti quindi votate, votate, votate! E ricordate che avete tempo solo fino al 15 gennaio.
Tutte le nomination del 2026
FILM
Miglior Film
-
I peccatori
-
Mission: Impossible - The Final Reckoning
-
Highest 2 Lowest
-
F1
-
Weapons
-
Una battaglia dopo l'altra
-
The Brutalist
-
Frankenstein
-
A House of Dynamite
-
Il Maestro
-
Le città di pianura
-
28 anni dopo
-
Father Mother Sister Brother
-
The Voice of Hind Rajab
Film più attesi del 2026
-
28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa
-
Supergirl
-
Shrek 5
-
Avengers: Doomsday
-
The Mandalorian e Grogu
-
Toy Story 5
-
Il diavolo veste Prada 2
-
The Long Walk
Miglior Film Italiano
-
Le città di pianura
-
Il Maestro
-
La vita da grandi
-
Primavera
-
Il rapimento di Arabella
-
Follemente
-
Un film fatto per bene
-
40 Secondi
-
Attitudini Nessuna
-
Cinque Secondi
-
Nonostante
-
La città proibita
-
La valle dei sorrisi
Bellissimi e invisibili
-
L'ultimo turno
-
La cocina - Aragoste a Manhattan
-
Le donne al balcone
-
Strange Darling
-
Companion
-
100 litri di birra
Miglior Film Animazione
-
Zootropolis 2
-
K-pop Demon Hunters
-
Troppo cattivi 2
-
In Your Dreams
-
Demon Slayer - Il castello dell'infinito
-
Predator: Killer of Killers
Miglior Commedia
-
Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo
-
Jay Kelly
-
Una pallottola spuntata
-
Bridget Jones - un amore di ragazzo
-
Un tipo imprevedibile 2
-
Paddington in Perù
Miglior Film Azione/Avventura/Thriller
-
Warfare
-
The Accountant 2
-
Thunderbolts*
-
Mission: Impossible - The Final Reckoning
-
Mr. Morfina
-
The Running Man
Miglior Film Sci-Fi/Fantasy/Horror
-
Predator: Badlands
-
Superman
-
Mickey 17
-
Bugonia
-
Avatar: Fuoco e Cenere
-
Tron:Ares
Miglior Film Horror
-
Good boy
-
Weapons
-
Bring Her Back
-
Black Phone 2
-
La valle dei sorrisi
-
The Conjuring - Il rito finale
Miglior Regia
-
Paul Thomas Anderson per Uba battaglia dopo l'altra
-
Guillermo del Toro per Frankenstein
-
Kathryn Bigelow per A House of Dynamite
-
Spike Lee per Highest 2 Lowest
-
Zach Cregger per Weapons
-
Ryan Coogler per I peccatori
Migliore Sceneggiatura
-
Weapons
-
I peccatori
-
The Brutalist
-
Strange Darling
-
Train Dreams
-
Jay Kelly
Migliore Attore Protagonista
-
Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra
-
Dwayne Johnson per The Smashing Machine
-
Daniel Day-Lewis per Anemone
-
Denzel Washington per Highest 2 Lowest
-
Michael B. Jordan per I Peccatori
-
George Clooney per Jay Kelly
Migliore Attrice Protagonista
-
Emma Stone per Bugonia
-
Emily Blunt per The Smashing Machine
-
Kate Winslet per Goodbye June
-
Cynthia Erivo per Wicked - Parte 2
-
Vanessa Kirby per La notte arriva sempre
-
June Squibb per Eleanor the Great
Miglior Attore Non Protagonista
-
Benicio del Toro per One Battle after Another
-
Timothy Spall per Goodbye June
-
Jacob Elordi per Frankenstein
-
Adam Sandler per Jay Kelly
-
Tracy Letts per A House of Dynamite
-
Javier Bardem per F1
Miglior Attrice Non Protagonista
-
Teyana Taylor per Una battaglia dopo l'altra
-
Andrea Riseborough per Goodbye June
-
Ayo Edebiri per After the Hunt
-
Chase Infiniti per Una battaglia dopo l'altra
-
Amy Madigan per Weapons
-
Ariana Grande per Wicked - Parte 2
Migliore Colonna Sonora
-
I peccatori
-
The Brutalist
-
Una battaglia dopo l'altra
-
Hightest 2 Lowest
-
Wicked - Parte 2
-
Train Dreams
Miglior realizzazione tecnica
-
Wicked - Parte 2
-
Avatar 3
-
Here
-
Dragon Trainer
-
Paddington in Perù
-
Warfare
Miglior Documentario
-
Sotto le nuvole
-
The Art of Disobedience
-
Put Your Soul on Your Hand and Walk
-
Pino Daniele - Nero a metà
-
Last Breath
-
Cover-Up
SERIE TV
Miglior Nuova Serie dell'Anno
-
M. Il figlio del secolo
-
Dieci capodanni
-
Paradise
-
Adolescence
-
Dept Q.: Sezione casi irrisolti
-
The Lowdown
-
The Studio
-
The Pitt
-
IT: Welcome to Derry
-
Pluribus
-
L'arte della gioia
-
Il conte di Montecristo
Nuova Serie Più Attesa del 2026
-
A Knight of the Seven Kingdoms
-
Gomorra - Le origini
-
Y: Marshals
-
Avvocato Ligas
-
Young Sherlock
-
Spider-Noir
-
Elle
-
Gucci - Fine dei giochi
-
Motorvalley
-
Blade Runner 2099
-
Portobello
-
Rosa Elettrica
Miglior Serie Comedy
-
Abbott Elementary 4
-
The Bear 4
-
Only Murders in the Building 5
-
A Man on the Inside 2
-
The Studio
-
Nobody Wants This 2
-
Upload 4
-
Platonic 2
-
Pesci piccoli 2
-
The Four Seasons
-
Running Point
-
Chad Powers
Miglior Serie Sci-fi/Fantasy
-
Scissione 2
-
Silo 2
-
Andor 2
-
Pluribus
-
Fallout 2
-
Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo 2
-
Gen V 2
-
La ruota del tempo 3
-
Fondazione 3
-
L'eternauta
-
Daredevil: Rinascita
-
IT: Welcome to Derry
Miglior Serie Crime/Thriller
-
The Diplomat 3
-
Slow Horses 5
-
Squid Game 3
-
Gangs of London 3
-
You 5
-
American Primeval
-
House of Guinness
-
MobLand
-
Matlock
-
Down Cemetery Road
-
High Potential
-
A Thousand Blows
Miglior Serie Teen
-
Mare fuori 5
-
Un professore 3
-
Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo 2
-
L'estate nei tuoi occhi
-
L'estate dei segreti perduti
-
The Runarounds
Miglior Serie Animata
-
Jurassic World: Teoria del caos 4
-
Hazbin Hotel 2
-
Invincible 3
-
Long Story Short
-
Win or Lose
-
Il baracchino
Miglior Serie Anime
-
Il monologo della speziale 2
-
The Fragrant Flower Bloom With Dignity
-
DanDaDan 2
-
My Hero Academia 8
-
L'estate in cui Hikaru è morto
-
Gachiakuta
Miglior Miniserie/Serie Antologica
-
Adolescence
-
All Her Fault
-
Dying for Sex
-
The Girlfriend
-
Sorelle sbagliate
-
Little Disasters
-
The Beast in Me
-
Black Rabbit
-
L'arte della gioia
-
Dieci capodanni
-
The White Lotus: Thailandia
-
Monster: La storia di Ed Gein
Miglior Serie/Fiction Italiana
-
M. Il figlio del secolo
-
L'arte della gioia
-
Il conte di Montecristo
-
Black Out 2
-
Il Commissario Ricciardi 3
-
Rocco Schiavone 6
-
L'altro ispettore
-
Sandokan
-
A.C.A.B. La serie
-
Storia della mia famiglia
-
Il Mostro
-
Sconfort Zone
Miglior Attore in una Serie TV
-
Sterling K. Brown - Paradise
-
Diego Luna - Andor
-
Gary Oldman - Slow Horses
-
Adam Scott - Scissione
-
Noah Wyle - The Pitt
-
Matthew Goode - Dept Q.
-
Ethan Hawke - The Lowdown
-
Glen Powell - Chad Powers
-
Seth Rogen - The Studio
-
Jeremy Allen White - The Bear
-
Chris Chalk - IT: Welcome to Derry
-
Luca Marinelli - M. Il figlio del secolo
Miglior Attrice in una Serie TV
-
Kathy Bates - Matlock
-
Britt Lower - Scissione
-
Rebecca Ferguson - Silo
-
Helen Mirren - Mobland
-
Jennifer Aniston - The Morning Show
-
Reese Witherspoon - The Morning Show
-
Keri Russell - The Diplomat
-
Rhea Seehorn - Pluribus
-
Ayo Edebiri - The Bear
-
Selena Gomez - Only Murders in the Building
-
Emma Thompson - Down Cemetery Road
-
Carolina Crescentini - Mrs Playmen
Miglior Attore in una Miniserie
-
Stephen Graham - Adolescence
-
Charlie Hunnam - Monster: La storia di Ed Gein
-
Jude Law - Black Rabbit
-
Matthew Rhys - The Beast in Me
-
Francesco Carril - Dieci capodanni
-
Sam Claflin - Il conte di Montecristo
Miglior Attrice in una Miniserie
-
Claire Danes - The Beast in Me
-
Sarah Snook - All Her Fault
-
Michelle Williams - Dying for Sex
-
Robin Wright - The Girlfriend
-
Iria del Río - Dieci capodanni
-
Tecla Insolia - L'arte della gioia
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie TV
-
James Marsden - Paradise
-
Owen Cooper - Adolescence
-
Jack Lowden - Slow Horses
-
Billy Crudup - The Morning Show
-
Tramell Tillman - Scissione
-
Bill Skarsgård - IT: Welcome to Derry
-
Tom Pelphrey - Task
-
Francesco Russo - M. Il figlio del secolo
-
Eduardo Scarpetta - Storia della mia famiglia
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie TV
-
Erin Doherty - Adolescence
-
Catherine O'Hara - The Studio
-
Greta Lee - The Morning Show
-
Emilia Jones - Task
-
Aimee Lou Wood - The White Lotus
-
Katherine LaNasa - The Pitt
-
Barbara Chichiarelli - M. Il figlio del secolo
-
Jasmine Trinca - L'arte della gioia
-
Valeria Bruni Tedeschi - L'arte della gioia