Movieplayer Awards 2026: ecco le nomination, al via le votazioni per i film e le serie TV dell'anno

Avete tempo da oggi fino al 15 gennaio per votare i film e le serie tv che vi hanno più divertito, appassionato, terrorizzato e fatto sognare, i vincitori saranno annunciati il 16 gennaio.

Si aprono le danze. Sono aperte le votazioni per i Movieplayer Awards 2026, il tradizionale appuntamento che permette ai lettori di Movieplayer.it di esprimere le proprie preferenze sull'annata cinematografica e televisiva che si è conclusa votando i loro titoli preferiti al cinema e in tv. Anche quest'anno la redazione ha selezionato per voi una lista di nomination tra cui potrete scegliere i vostri preferiti.

Naturalmente non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete concentrarvi solo sulle categorie che vi stanno più a cuore. Le uniche categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e per la Miglior Serie TV dell'anno e quelle per i film e la serie tv più attesi del 2026. Le votazioni si aprono oggi, 8 gennaio, e si concluderanno giovedì 15 gennaio . I vincitori saranno resi noti venerdì16 gennaio.

Brad Pitt e Damson Idris in una scena di F1

Chi vincerà quest'anno?

Grazie ai Movieplayer Awards, anche i nostri lettori possono partecipare alla "stagione dei premi", eleggendo il loro favorito tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori, titoli più "caldi" dell'anno in ottica di premi o prediligere il disimpegno e lo spettacolo di F1, campione d'incassi che ha visto un Brad Pitt in grande spolvero nei panni di un pilota di Formula Uno al ritorno in gara, senza parlare dell'inossidabile Tom Cruise, star dell'ennesimo (e ultimo?) Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Michele Riondino in una scena de La valle dei sorrisi

Come anticipato dalla nostra recensione de Le città di pianura, il film rivelazione di Francesco Sossai potrebbe ambire al riconoscimento dei nostri lettori, ma a contendergli il premio come miglior titolo italiano vi sono l'intenso Cinque secondi, nuova fatica di Paolo Virzì, l'ironico _il maestro, con un indimenticabile Pierfrancesco Favino, e l'angosciante horror di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi.

Rhea Seehorn in una scena di Pluribus

Anche sul versante televisivo non c'è che l'imbarazzo della scelta. Scommettiamo che molti spettatori si indirizzeranno verso la nuova serie del creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Pluribus, mentre gli amanti dei drammi le preferiranno l'agghiacciante serie Netflix inglese Adolescence. Gli amanti della storia e di Luca Marinelli voteranno l'acclamata M. Il figlio del secolo mentre chi preferisce il sentimento e le storie d'amore privilegerà l'acclamata serie franco-spagnola di Rodrigo Sorogoyen Dieci capodanni. Insomma, ce n'è per tutti i gusti quindi votate, votate, votate! E ricordate che avete tempo solo fino al 15 gennaio.

Tutte le nomination del 2026

FILM

Miglior Film

I peccatori

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Highest 2 Lowest

F1

Weapons

Una battaglia dopo l'altra

The Brutalist

Frankenstein

A House of Dynamite

Il Maestro

Le città di pianura

28 anni dopo

Father Mother Sister Brother

The Voice of Hind Rajab

Film più attesi del 2026

28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa

Supergirl

Shrek 5

Avengers: Doomsday

The Mandalorian e Grogu

Toy Story 5

Il diavolo veste Prada 2

The Long Walk

Miglior Film Italiano

Le città di pianura

Il Maestro

La vita da grandi

Primavera

Il rapimento di Arabella

Follemente

Un film fatto per bene

40 Secondi

Attitudini Nessuna

Cinque Secondi

Nonostante

La città proibita

La valle dei sorrisi

Bellissimi e invisibili

L'ultimo turno

La cocina - Aragoste a Manhattan

Le donne al balcone

Strange Darling

Companion

100 litri di birra

Miglior Film Animazione

Zootropolis 2

K-pop Demon Hunters

Troppo cattivi 2

In Your Dreams

Demon Slayer - Il castello dell'infinito

Predator: Killer of Killers

Miglior Commedia

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo

Jay Kelly

Una pallottola spuntata

Bridget Jones - un amore di ragazzo

Un tipo imprevedibile 2

Paddington in Perù

Miglior Film Azione/Avventura/Thriller

Warfare

The Accountant 2

Thunderbolts*

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mr. Morfina

The Running Man

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy/Horror

Predator: Badlands

Superman

Mickey 17

Bugonia

Avatar: Fuoco e Cenere

Tron:Ares

Miglior Film Horror

Good boy

Weapons

Bring Her Back

Black Phone 2

La valle dei sorrisi

The Conjuring - Il rito finale

Miglior Regia

Paul Thomas Anderson per Uba battaglia dopo l'altra

Guillermo del Toro per Frankenstein

Kathryn Bigelow per A House of Dynamite

Spike Lee per Highest 2 Lowest

Zach Cregger per Weapons

Ryan Coogler per I peccatori

Migliore Sceneggiatura

Weapons

I peccatori

The Brutalist

Strange Darling

Train Dreams

Jay Kelly

Migliore Attore Protagonista

Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra

Dwayne Johnson per The Smashing Machine

Daniel Day-Lewis per Anemone

Denzel Washington per Highest 2 Lowest

Michael B. Jordan per I Peccatori

George Clooney per Jay Kelly

Migliore Attrice Protagonista

Emma Stone per Bugonia

Emily Blunt per The Smashing Machine

Kate Winslet per Goodbye June

Cynthia Erivo per Wicked - Parte 2

Vanessa Kirby per La notte arriva sempre

June Squibb per Eleanor the Great

Miglior Attore Non Protagonista

Benicio del Toro per One Battle after Another

Timothy Spall per Goodbye June

Jacob Elordi per Frankenstein

Adam Sandler per Jay Kelly

Tracy Letts per A House of Dynamite

Javier Bardem per F1

Miglior Attrice Non Protagonista

Teyana Taylor per Una battaglia dopo l'altra

Andrea Riseborough per Goodbye June

Ayo Edebiri per After the Hunt

Chase Infiniti per Una battaglia dopo l'altra

Amy Madigan per Weapons

Ariana Grande per Wicked - Parte 2

Migliore Colonna Sonora

I peccatori

The Brutalist

Una battaglia dopo l'altra

Hightest 2 Lowest

Wicked - Parte 2

Train Dreams

Miglior realizzazione tecnica

Wicked - Parte 2

Avatar 3

Here

Dragon Trainer

Paddington in Perù

Warfare

Miglior Documentario

Sotto le nuvole

The Art of Disobedience

Put Your Soul on Your Hand and Walk

Pino Daniele - Nero a metà

Last Breath

Cover-Up

SERIE TV

Miglior Nuova Serie dell'Anno

M. Il figlio del secolo

Dieci capodanni

Paradise

Adolescence

Dept Q.: Sezione casi irrisolti

The Lowdown

The Studio

The Pitt

IT: Welcome to Derry

Pluribus

L'arte della gioia

Il conte di Montecristo

Nuova Serie Più Attesa del 2026

A Knight of the Seven Kingdoms

Gomorra - Le origini

Y: Marshals

Avvocato Ligas

Young Sherlock

Spider-Noir

Elle

Gucci - Fine dei giochi

Motorvalley

Blade Runner 2099

Portobello

Rosa Elettrica

Miglior Serie Comedy

Abbott Elementary 4

The Bear 4

Only Murders in the Building 5

A Man on the Inside 2

The Studio

Nobody Wants This 2

Upload 4

Platonic 2

Pesci piccoli 2

The Four Seasons

Running Point

Chad Powers

Miglior Serie Sci-fi/Fantasy

Scissione 2

Silo 2

Andor 2

Pluribus

Fallout 2

Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo 2

Gen V 2

La ruota del tempo 3

Fondazione 3

L'eternauta

Daredevil: Rinascita

IT: Welcome to Derry

Miglior Serie Crime/Thriller

The Diplomat 3

Slow Horses 5

Squid Game 3

Gangs of London 3

You 5

American Primeval

House of Guinness

MobLand

Matlock

Down Cemetery Road

High Potential

A Thousand Blows

Miglior Serie Teen

Mare fuori 5

Un professore 3

Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo 2

L'estate nei tuoi occhi

L'estate dei segreti perduti

The Runarounds

Miglior Serie Animata

Jurassic World: Teoria del caos 4

Hazbin Hotel 2

Invincible 3

Long Story Short

Win or Lose

Il baracchino

Miglior Serie Anime

Il monologo della speziale 2

The Fragrant Flower Bloom With Dignity

DanDaDan 2

My Hero Academia 8

L'estate in cui Hikaru è morto

Gachiakuta

Miglior Miniserie/Serie Antologica

Adolescence

All Her Fault

Dying for Sex

The Girlfriend

Sorelle sbagliate

Little Disasters

The Beast in Me

Black Rabbit

L'arte della gioia

Dieci capodanni

The White Lotus: Thailandia

Monster: La storia di Ed Gein

Miglior Serie/Fiction Italiana

M. Il figlio del secolo

L'arte della gioia

Il conte di Montecristo

Black Out 2

Il Commissario Ricciardi 3

Rocco Schiavone 6

L'altro ispettore

Sandokan

A.C.A.B. La serie

Storia della mia famiglia

Il Mostro

Sconfort Zone

Miglior Attore in una Serie TV

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Adam Scott - Scissione

Noah Wyle - The Pitt

Matthew Goode - Dept Q.

Ethan Hawke - The Lowdown

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Jeremy Allen White - The Bear

Chris Chalk - IT: Welcome to Derry

Luca Marinelli - M. Il figlio del secolo

Miglior Attrice in una Serie TV

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Scissione

Rebecca Ferguson - Silo

Helen Mirren - Mobland

Jennifer Aniston - The Morning Show

Reese Witherspoon - The Morning Show

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Emma Thompson - Down Cemetery Road

Carolina Crescentini - Mrs Playmen

Miglior Attore in una Miniserie

Stephen Graham - Adolescence

Charlie Hunnam - Monster: La storia di Ed Gein

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - The Beast in Me

Francesco Carril - Dieci capodanni

Sam Claflin - Il conte di Montecristo

Miglior Attrice in una Miniserie

Claire Danes - The Beast in Me

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams - Dying for Sex

Robin Wright - The Girlfriend

Iria del Río - Dieci capodanni

Tecla Insolia - L'arte della gioia

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie TV

James Marsden - Paradise

Owen Cooper - Adolescence

Jack Lowden - Slow Horses

Billy Crudup - The Morning Show

Tramell Tillman - Scissione

Bill Skarsgård - IT: Welcome to Derry

Tom Pelphrey - Task

Francesco Russo - M. Il figlio del secolo

Eduardo Scarpetta - Storia della mia famiglia

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie TV