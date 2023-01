Movieplayer Awards 2023: dal 7 gennaio votate film e serie tv dell'anno appena trascorso

Per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamo appena lasciati alle spalle, festeggiamo con i Movieplayer Awards 2023! Finalmente è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori film e serie tv e sulle performance più convincenti del 2022 cinematografico e televisivo.

La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una rosa di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori! Sarà possibile votare dal 7 al 15 gennaio 2023 e le nomination saranno annunciate il 16 gennaio!

Tra i titoli dell'anno sicuramente ci sarà Licorice Pizza, il nuovo Paul Thomas Anderson candidato a tre Oscar nell'edizione 2022: il film è arrivato in Italia a marzo 2022 quindi in piena competizione per quest'edizione. San Fernando Valley, anni '70. Alana e Gary si conoscono e instaurano uno straordinario rapporto, mentre vivranno ciascuno singolari esperienze. Ma non sarà così facile vedere nascere l'amore tra di loro.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Un altro dei titoli più attesi e chiacchierati è stato sicuramente il The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard e Andy Serkis. Quando si tocca un supereroe di questo tipo per far ripartire una saga c'è sempre tantissima aspettativa e, perché no, scetticismo. Ma la scommessa pare vinta su tutta la linea dal regista e soprattutto da Robert Pattinson, che è riuscito ad allontanarsi a sufficienza dai precedenti ritratti di Bruce Wayne riuscendo a far ricredere anche i più prevenuti degli spettatori.

Impossibile non nominare Top Gun: Maverick: il sequel diretto da Joseph Kosinski è diventato un incredibile e inatteso campione d'incassi del 2022 (un miliardo e mezzo di dollari e centosessanta milioni di spettatori), una grande scommessa vinta a 36 anni dalla prima pellicola con protagonista Tom Cruise. Nel film Pete "Maverick" Mitchell è ancora uno dei migliori piloti della marina e viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun: affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi...

The Fabelmans: Paul Dano, Mateo Zoryan e Michelle Williams in una scena

Il titolo più amato dai cinefili in questo momento è The Fabelmans, il nuovo personalissimo progetto di Steven Spielberg, che racconta infanzia, adolescenza e giovane età adulta del piccolo Sammy - una sorta di alter ego del pluripremiato regista americano, quasi arrivato agli ottant'anni. The Fabelmans è stato accolto dalla critica con grande entusiasmo, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio di 93 sul 100, su Metacritic ha invece ottenuto 86 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 8.3 su 10.

Ultimo non per importanza è il grande ritorno di James Cameron, che con Avatar: La via dell'acqua prova un qualcosa di storico, andare a demolire tutti i record dei botteghini con un sequel arrivato 13 anni dopo il successo planetario del film originale. Questo capitolo due è ambientato dopo circa un decennio dai fatti del primo film e vede Jake e Neytiri ancora insieme; i due hanno costruito una loro famiglia con dei figli, ma purtroppo gli umani non hanno imparato la loro lezione e hanno deciso di fare ritorno su Pandora per finire quello che hanno iniziato...

Avatar: La Via dell'Acqua, la recensione: la via del grande cinema

Nell'universo televisivo il 2022 ha lasciato spazio a due dei titoli più attesi e anticipati da tutti i fan della serialità. Il primo è senz'altro House of the Dragon, il ritorno alle avventure dei romanzi di George R.R. Martin. A tre anni dalla conclusione del fenomeno Il trono di spade, ha fatto il suo debutto l'ambizioso prequel della saga dei Sette Regni, un racconto incentrato sulle vicende familiari, le passioni, gli intrighi e le lotte per il potere della Casa Targaryen, con una prima stagione che ha raccolto la decisa approvazione dei fan.

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

E dopo anni di aspettative create, finalmente è arrivato su Prime Video anche l'enorme sfida de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, mega-produzione prequel basata sull'universo nato dalla fantasia di J.R.R. Tolkien. Dalle vicissitudini di una giovane Galadriel al mistero sull'identità dello Straniero, passando per il quesito riguardante il temibile Sauron, la serie ambientata nella Terra di Mezzo ha sfoderato un potenziale davvero notevole.

Altra novità che ha catalizzato l'attenzione di moltissimi spettatori in tutto il mondo è The Sandman, adattamento della famosa serie a fumetti creata nel 1989 dallo scrittore britannico Neil Gaiman, che ha contribuito pure alla realizzazione della serie: un mago tenta di catturare la Morte per poter diventare immortale, ma per sbaglio cattura suo fratello minore, Sogno. Preoccupato per la sua salvezza, il mago lo imprigiona per anni, fino a quando Sogno, noto anche con il nome di Morfeo, riesce a scappare...

Scissione: una foto della serie Apple

Collegata a una delle saghe più amate di sempre è anche Andor, prequel del film Rogue One - A Star Wars Story, che ha risollevato le speranze degli affezionati per merito del regista e sceneggiatore Tony Gilroy: al centro della trama la storia di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, ovvero il guerriero avviato a diventare uno dei leader della resistenza contro l'Impero galattico. Un'acclamata novità è, invece, Scissione, un'inquietante distopia thriller sbarcata su Apple Plus grazie a Ben Stiller e che ha subito conquistato tutti - grazie anche a un super cast: cosa accadrebbe se la personalità di alcuni individui fosse spezzata in due, separando la loro vita privata da quella professionale?

Infine, le grandi certezze che non hanno deluso. Better Call Saul ha chiuso la sua storia con la sesta stagione, mentre Stranger Things ha creato nuovi momenti cult e virali grazie a Vecna, la colonna sonora di Kate Bush e un finale che promette grandi sofferenze e grande pathos per le prossime puntate. Quali, tra tutte queste, sono le migliori creazioni del 2022? Appuntamento al 7 gennaio per le votazioni dei Movieplayer Awards 2023!