Movieplayer Awards 2022: dal 7 gennaio votate film e serie tv dell'anno appena trascorso

Per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamo appena lasciati alle spalle, festeggiamo con i Movieplayer Awards 2022! Dopo la pausa della scorsa stagione è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori film e serie tv e sulle performance più convincenti del 2021 cinematografico e televisivo.

La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una rosa di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori! Sarà possibile votare dal 7 al 13 gennaio 2022 e le nomination saranno annunciate il 14 gennaio!

Tra i titoli dell'anno sicuramente ci sarà È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e del Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oltre a essere il film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar.

Impossibile non nominare Spider-Man: No Way Home: il sequel diretto da Jon Watts con Tom Holland e Zendaya è un vero e proprio successo internazionale, con quasi 1 miliardo e 200 milioni di dollari incassati in due settimane di programmazione nelle sale di tutto il mondo. Anche la critica lo ha acclamato, con il 94% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes.

Tra i titoli che hanno segnato il 2021 cinematografico anche Dune, il kolossal ambizioso di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, e No Time to Die, uno dei capitoli dell'Agente 007 di più difficile lavorazione: inizialmente assegnato nel 2018 a Danny Boyle, è passato attraverso le mani di Edgar Wright e terminato in quelle di Cary Fukunaga, acclamato autore della serie tv True Detective. Il risultato? Un successo, con quasi 800 milioni di dollari incassati e l'83% di recensioni positive su RottenTomatoes.

Nell'universo televisivo il re delle ultime settimane è senz'altro Strappare lungo i bordi, la serie composta da 6 episodi da circa 15 minuti ciascuno, ognuno creato e animato da Zerocalcare, ambientato nell'ormai noto universo narrativo dell'autore. Anche WandaVision è una delle serie più acclamate del 2021 con protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare.

Imperdibili anche Squid Game, il distopico dramma d'azione sudcoreano che è diventato la serie tv più vista al mondo su Netflix, con oltre 111 milioni di spettatori all'apertura, e Ted Lasso con Jason Sudeikis: Ted è un ex-coach di football americano che viene ingaggiato per per allenare un team di calcio inglese, nonostante questi non abbia alcuna esperienza con lo sport in questione. Le ultime settimane del 2021 inoltre ci hanno regalato la conclusione di Gomorra, serie italiana tra le più amate e seguite.