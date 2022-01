Movieplayer Awards 2022: ecco le nomination, votiamo insieme i film e le serie TV dell'anno

Da oggi diamo ufficialmente il via ai Movieplayer Awards 2022, il nostro premio dedicato ai film e alle serie TV che ci hanno conquistati e appassionati nel 2021! Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una serie di nomination ma sarete proprio voi a decidere i vincitori di quest'anno!

Vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete votare solo per alcune tra quelle elencate. Le uniche due categorie per le quali è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film e Miglior Serie TV! Si vota da oggi, 7 gennaio, fino al 13 gennaio compreso e le nomination saranno rese note il 14 gennaio!

A guidare le candidature è È stata la mano di Dio, che si porta a casa 7 nomination quest'anno. Il film dell'acclamato regista Paolo Sorrentino ha come protagonista Filippo Scotti nei panni di Fabietto, un giovane ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta, che si ritrova tra gioie inattese e tragedie sconvolgenti, che però gli indicheranno la strada per il futuro. Seguono Il potere del cane, 6 nomination tra cui quelle alla regista Jane Campion e al cast in stato di grazia capitanato da Benedict Cumberbatch, e Dune, il ricco colossal di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert, nominato anch'esso a 6 premi tra cui Miglior Film e Miglior Contributo tecnico. Sei nomination anche al discusso The Last Duel di Ridley Scott, che fa il pieno nella categoria Attori, mentre si ferma "solo" a cinque l'enorme successo al botteghino di fine 2021, ovvero Spider-Man: No Way Home, che se la gioca anche nella categoria speciale Sequenza Indimenticabile.

Dal punto di vista televisivo a comandare le nomination sono due delle serie più apprezzate e chiacchierate dell'annata. Cinque candidature per Squid Game, lo show coreano diventato cult in pochissime settimane: nella serie diversi individui a corto di denaro accettano un bizzarro invito a competere in giochi per bambini. Anche se ad attenderli c'è la ricchezza, il gioco potrebbe rivelarsi fatale oltre ogni aspettativa. Cinque nomination anche per Ted Lasso: la serie con protagonista Jason Sudeikis racconta la storia di un piccolo allenatore di football universitario del Kansas che, nonostante non abbia esperienza nell'insegnamento del calcio, verrà ingaggiato per allenare una squadra di professionisti in Inghilterra. Seguono, con 4 candidature a testa, Succession e La ferrovia sotterranea.

Di seguito tutte le nomination di quest'anno:

Miglior film

Il potere del cane

Nomadland

The Last Duel

Una donna promettente

Dune

West Side Story

Spider-Man: No Way Home

È stata la mano di Dio

Don't look up

No Time To Die

Miglior film italiano

Freaks Out

Diabolik

È stata la mano di Dio

Tre Piani

Qui rido io

Ariaferma

Il buco

Il cattivo poeta

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

Marx può aspettare

Miglior film indie

Titane

La scelta di Anne - L'événement

La persona peggiore del mondo

France

Il cieco che non voleva vedere Titanic

Un altro giro

Miglior Film Animazione

I Mitchell contro le macchine

Raya e l'ultimo drago

Luca

Encanto

Evangelion 3.0+1.0 Thrice upon a time

La vetta degli dei

Miglior Commedia

Una donna promettente

Don't look up

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

Shiva Baby

Un altro giro

The French Dispatch

Miglior Film Azione/Thriller

No time to die

Fast & Furious 9

Red Notice

Army of the dead

Boss Level

Io sono nessuno

Migliori film supereroi

Black Widow

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Spider-Man: No Way Home

The Suicide Squad - Missione suicida

Zack Snyder's Justice League

Eternals

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy

Dune

Godzilla vs Kong

Free Guy - Eroe per gioco

Ghostbusters - Legacy

Sir Gawain e il cavaliere verde

La guerra di domani

Miglior Film Horror

A Quiet Place II

The Conjuring - Per ordine del diavolo

Malignant

A Classic Horror Story

Ultima notte a Soho

Halloween Kills

Miglior Film Streaming

La guerra di domani

Red Notice

Zack Snyder's Justice League

Shiva Baby

Bo Burhnham: Inside

Being the Ricardos

Miglior Regista

Jane Campion

Paolo Sorrentino

Steven Spielberg

Chloé Zhao

Denis Villeneuve

Migliore Sceneggiatura

The Last Duel

È stata la mano di Dio

Una donna promettente

The Father

The French Dispatch

Migliore Attore Protagonista

Anthony Hopkins, The Father

Filippo Scotti, È stata la mano di Dio_

Andrew Garfield, Tick tick... Boom!

Benedict Cumberbatch, Il potere del cane

Leonardo DiCaprio, Don't look up

Migliore Attrice Protagonista

Frances McDormand, Nomadland

Jodie Comer, The Last Duel

Rénate Reinsve, La persona peggiore del mondo

Agathe Rousselle, Titane

Rachel Zegler, West Side Story

Miglior Attore Non Protagonista

Adam Driver, The Last Duel

Kodi Smitt-McPhee, Il potere del cane

Toni Servillo, È stata la mano di Dio

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Valerio Mastandrea, Diabolik

Miglior Attrice Non Protagonista

Ruth Negga, Passing

Kirsten Dunst, Il potere del cane

Ariana DeBose, West Side Story

Rebecca Ferguson, Dune

Regina King, The Harder They Fall

Migliore Colonna Sonora

Johnny Greenwood, Il potere del cane

Hans Zimmer, Dune

Dan Romer, Luca

Pivio e Aldo de Scalzi, Diabolik

Alexandre Desplat, The French Dispatch

Miglior Contributo Tecnico

Dune

Eternals

Spider-Man: No Way Home

Zack Snyder's Justice League

Godzilla vs Kong

La sequenza indimenticabile

Flash riavvolge il tempo, Zack Snyder's Justice League

Spider-Man salva MJ, Spider-Man: No Way Home

Il duello finale, The Last Duel

L'arrivo degli storici Acchiappafantasmi, Ghostbusters: Legacy

Il pranzo in famiglia, È stata la mano di Dio

Migliore Serie TV dell'anno

Midnight Mass

La ferrovia sotterranea

The Handmaid's Tale - Stagione 4

Ted Lasso - Stagione 2

Succession - Stagione 3

The Witcher - Stagione 2

Squid Game - Stagione 1

Arcane - Stagione 1

La casa di carta - Stagione 5

Gomorra - Stagione 5

Migliore nuova serie TV

Sweet Tooth

Tenebre e ossa

Fondazione

Arcane

Squid Game

Invincible

Migliore serie commedia

The White Lotus

Sex Education - Stagione 3

Emily in Paris - Stagione 2

Mythic Quest - Stagione 2

Ted Lasso - Stagione 2

Only Murders in the Building

Migliore Serie Sci-fi/Fantasy/Horror

Midnight Mass

WandaVision

Tenebre e ossa

Foundation

Sweet Tooth - Stagione 1

Raised by Wolves - Stagione 1

Miglior Serie Crime

Omicidio a Easttown

Veleno

Dexter: New Blood

L'uomo delle castagne

The Undoing - Le verità non dette

Your honor

Miglior Serie Teen

Sex Education - Stagione 3

Elite - Stagione 4

Locke and Key - Stagione 2

Gossip Girl

Cobra Kai

Atypical - Stagione 4

Miglior Serie Animazione

Strappare lungo i bordi

Marvel's What If...

Arcane - League of legends

Love Death & Robots 2

Star Wars Visions

Invincible - Stagione 1

Miglior Miniserie

Maid

La ferrovia sotterranea

Midnight Mass

Scene da un matrimonio

The Beatles: Get Back

Anna

Miglior Serie/Fiction Italiana

Anna

Gomorra - Stagione 5

Bianca

A casa tutti bene

Strappare lungo i bordi

Vita da Carlo

Speravo de morì prima

Generazione 56k

Alfredino - Una storia italiana

Zero

Migliore Attore in una serie tv drammatica

Oscar Isaacs, Scene da un matrimonio

Jeremy Strong, Succession

Ewan McGregor, Halston

Lee Jung-Jae, Squid Game

Omar Sy, Lupin

Migliore Attrice in una serie tv drammatica

Jessica Chastain, Scene da un matrimonio

Thuso Mbedu, La ferrovia sotterranea

Giulia Dragotto, Anna

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Margaret Qualley, Maid

Migliore Attore in una serie tv commedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Steve Martin, Only murders in the building

Martin Short, Only murders in the building

Nicholas Hoult, The great

Tom Hiddleston, Loki

Migliore Attrice per una serie tv commedia

Kaley Cuoco, L'assistente di volo

Emma Mackey, Sex Education

Elle Fanning, The Great

Lily Collins, Emily in Paris

Rose Byrne, Physical

Migliore Attore Non Protagonista in una serie tv

Joel Edgerton, La ferrovia sotterranea

Brian Cox, Succession

Oh Yeung-Su, Squid Game

Brett Goldstein, Ted Lasso

Billy Crudup, The Morning Show

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv

Kang Sae-byeok, Squid Game

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddington, Ted Lasso

Kathryn Hahn, WandaVision