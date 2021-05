Mother's Day: Julia Roberts e il dettaglio "riciclato" da Notting Hill

Una parte fondamentale del look di Julia Roberts in Mother's Day è direttamente riciclato dal guardaroba di Notting Hill, un film di Roger Michell del 1999.

Durante una scena di Mother's Day Julia Roberts ha indossato la stessa parrucca che aveva precedentemente utilizzato sul set di Notting Hill, un film di Roger Michell del 1999. Intervistata durante un episodio dell'Ellen DeGeneres Show, nel maggio del 2016, la Roberts ha confessato di aver "riciclato" gran parte del suo guardaroba.

Mother's Day: Julia Roberts e Jennifer Aniston in una scena del film

La parrucca in questione, infatti, non proveniva affatto dal reparto costumi del film ma dall'armadio privato della sessa Roberts. La rivista People ha confermato che il pezzo è esattamente lo stesso che l'attrice ha indossato nella commedia romantica dello scorso millennio. Per qualche ragione, Julia ha riesumato la parrucca e ha deciso di riciclarla per il suo nuovo ruolo.

In una recente intervista, l'attrice statunitense ha detto di essere a conoscenza delle critiche che le sono state rivolte a causa della sua presenza nel film e del look che ha scelto per il suo personaggio: "Ho sentito che molti stanno parlando del mio aspetto nella pellicola. Ci sono veramente molte interpretazioni relative al mio look."

Mother's Day: una sorridente Julia Roberts in una scena del film

L'attrice ha anche aggiunto che, in tutta sincerità, stava cercando un look che potesse essere mantenuto facilmente durante le riprese: "Vorrei averci riflettuto un po' più a lungo, il processo è stato estremamente veloce e forse la scelta necessitava più tempo."

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di approvazione dell'8% sulla base di 157 recensioni e una valutazione media di 2,9 / 10. Il consenso critico del sito recita: "La pellicola inizialmente promette bene ma ci si accorge fin troppo presto che è completamente fuorviante, Mother's Day è l'equivalente cinematografico di un regalo dell'ultimo minuto che sottolinea solo un'imbarazzante mancanza di impegno, questo vale per tutto, per la regia, la sceneggiatura e perfino per il look di Julia Roberts."