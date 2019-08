Motherless Brooklyn: le foto del film diretto da Edward Norton

Motherless Brooklyn è il film diretto da Edward Norton di cui online sono state condivise le prime foto ufficiali.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Jonathan Lethem e verrà distribuito nei cinema americani a partire dall'1 novembre, dopo la presentazione al Toronto Film Festival.

Al centro della trama di Motherless Brooklyn c'è un investigatore privato che si ritrova coinvolto in una possibile cospirazione che coinvolge la città di New York e uno dei più importanti imprenditori edili attivi negli Stati Uniti.

Edward Norton ha adattato il libro per il grande schermo, modificandone l'ambientazione temporale: la storia si svolgerà infatti negli anni Cinquanta invece che alla fine degli anni Novanta.

Nel cast ci sono anche Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bruce Willis e Willem Dafoe.

Ecco le foto: