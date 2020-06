MotherFatherSon: Richard Gere nella nuova serie Sky dall'8 giugno

MotherFatherSon: uno scatto di Richard Gere nella serie

MotherFatherSon è la tanto attesa serie tv, prodotta dalla BBC, che andrà in onda su Sky a partire dall'8 giugno. Quello di Max Finch è il primo ruolo televisivo per Richard Gere, attore leggendario che conosciamo principalmente per i suoi memorabili ruoli cinematografici (Pretty Woman, American Gigolo, Ufficiale e Gentiluomo, Hachiko e altri) che lo hanno reso una delle personalità più acclamate del panorama internazionale.

La serie è stata scritta ed ideata da Tom Rob Smith, celebre scrittore inglese nonché uno dei principali sceneggiatori de L'assassinio di Gianni Versace. Come Diavoli, altra recente produzione Sky, anche questa serie sarà ambientata a Londra, la storia parla di Max Finch, un uomo partito dal nulla e diventato un potente editore e magnate del mondo dei media. Dopo la fine del suo matrimonio con Kathryn, una ricca ereditiera, decide di abbandonare il suo impero e cederlo al figlio Caden. Il ragazzo dirige uno dei giornali del padre ma ha un comportamento autodistruttivo che causa di molti problemi e mette a dura prova la solidità dell'impero costruito dal padre.

Gli altri protagonisti della serie

MotherFatherSon: Billy Howle in una scena del primo episodio

A prestare il volto al problematico figlio di Finch sarà l'attore inglese Billy Howle, visto recentemente in Dunkirk e Star Wars: L'ascesa di Skywalker, mentre Helen McCrory, la Narcissa Malfoy della saga di Harry Potter sarà l'ereditiera Kathryn Villiers. Tra gli altri protagonisti di MotherFatherSon troviamo: Pippa Bennett-Warner, Sinéad Cusack, Joseph Mawle, Paul Ready, Danny Sapani, Sarah Lancashire, Ciarán Hinds, Peter Sullivan, Steven Cree e Angélica Aragón.

MotherFatherSon: una foto di scene tratta dal quarto episodio della serie

La storia di MotherFatherSOn: u intreccio tra editoria, famiglia e autodistruzione

MotherFatherSon: uno scatto di Richard Gere nella serie

Max Finch è un potente e spietato magnate dell'editoria, a capo di un impero sconfinato. Un uomo che, in virtù del proprio potere e lavoro, può perfino influenzare le elezioni e plasmare la politica internazionale. È separato dalla moglie Kathryn, una ricca ereditiera impegnata con associazioni di beneficenza. Max è ora pronto a lasciare il suo impero al figlio Caden, un trentenne che dirige uno dei giornali di proprietà del padre, ma Caden è un ragazzo che soffre enormemente a causa delle pressioni, delle responsabilità e delle aspettative del padre. Questo spesso lo porta ad assumere comportamenti autodistruttivi che possono arrivare a colpire anche l'impero costruito nel corso di una vita da Max. L'ex moglie si riavvicinerà alla famiglia, nonostante la separazione dal marito, per tutelare gli interessi dei Finch che potrebbero vacillare proprio a causa del figlio.

MotherFatherSon si sviluppa in 8 episodi e andrà in onda in Italia da lunedì 8 giugno su Sky Atlantic.