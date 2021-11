Mother/Android: il trailer del thriller sci-fi con Chloe Grace Moretz

Mother/Android è il nuovo film con Chloe Grace Moretz in arrivo il 17 dicembre su Hulu e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel video si assiste a quello che è successo quando gli androidi si sono ribellati all'umanità e ora è in corso una guerra che obbliga una giovane incinta e il suo compagno a compiere un viaggio nella speranza di raggiungere un posto sicuro prima del parto. Nel filmato ci sono inseguimenti, rischi mortali, scontri e la lotta per la sopravvivenza.

La storia di Mother/Android è ambientata in un futuro non troppo distante e al centro della trama ci sono Georgia (Chloe Moretz) e il fidanzato Sam (Algee Smith) che intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in un'inaspettata guerra con un'intelligenza artificiale. A pochi giorni dalla nascita del proprio figlio, i due giovani devono affrontare un'area sconosciuta, dove il movimento degli androidi sta ottenendo il potere, nella speranza di raggiungere un luogo sicuro in vista del parto.

Nel cast del film diretto da Mattson Tomlin, sceneggiatore di Project Power e The Batman al suo esordio alla regia, c'è anche Raúl Castillo e il regista Matt Reeves è coinvolto come produttore.